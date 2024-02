Пресс-секретарь президента РФ Песков опроверг наличие инициативы Путина о заморозке конфликта на Украине

Официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым была опровергнута информация о якобы наличии инициативы президента РФ Владимира Путина о заморозке конфликта в Незалежной, которую в Соединённых Штатах отвергли, пишет РИА Новости.

Фото: wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under CC BY-SA 3.0