Пресс-секретарь президента РФ Песков опроверг наличие инициативы Путина о заморозке конфликта на Украине

В Кремле опровергли сообщения о предложении Москвы заморозить конфликт на Украине

Официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым была опровергнута информация о якобы наличии инициативы президента РФ Владимира Путина о заморозке конфликта в Незалежной, которую в Соединённых Штатах отвергли, пишет РИА Новости.

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"Это неправда", — лаконично ответил пресс-секретарь на соответствующий вопрос.

До этого в Кремле неоднократно заявляли, что Россия была и будет открыта для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Но, несмотря на то что РФ предпочла бы решить вопросы дипломатическим путем, она готова продолжать проведение СВО. Кроме того, Зеленский объявил о том, что не будет вести диалог. Осенью 2022-го киевский режим опубликовал соответствующий указ.