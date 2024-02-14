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Пресс-секретарь президента РФ Песков опроверг наличие инициативы Путина о заморозке конфликта на Украине

В Кремле опровергли сообщения о предложении Москвы заморозить конфликт на Украине

Силовые структуры » Военные новости

Официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым была опровергнута информация о якобы наличии инициативы президента РФ Владимира Путина о заморозке конфликта в Незалежной, которую в Соединённых Штатах отвергли, пишет РИА Новости.

В Кремле опровергли сообщения о предложении Москвы заморозить конфликт на Украине
Фото: wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under CC BY-SA 3.0

"Это неправда", — лаконично ответил пресс-секретарь на соответствующий вопрос.

До этого в Кремле неоднократно заявляли, что Россия была и будет открыта для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Но, несмотря на то что РФ предпочла бы решить вопросы дипломатическим путем, она готова продолжать проведение СВО. Кроме того, Зеленский объявил о том, что не будет вести диалог. Осенью 2022-го киевский режим опубликовал соответствующий указ.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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