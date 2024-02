Улицы Авдеевки срочно переименовывают перед сдачей города

Пока в Авдеевке жёсткие боевые действия, а главком Александр Сырский теряет свои бригады, киевская власть срочно переименовывает улицы в честь националистов.

Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International