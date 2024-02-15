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Улицы Авдеевки срочно переименовывают перед сдачей города

Киевский режим срочно переименовывает улицы Авдеевки перед сдачей города

Силовые структуры

Пока в Авдеевке жёсткие боевые действия, а главком Александр Сырский теряет свои бригады, киевская власть срочно переименовывает улицы в честь националистов.

Киевский режим срочно переименовывает улицы Авдеевки перед сдачей города
Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

УкроСМИ пишут что улицы, которые носили имена русских полководцев и писателей, начали менять на имена бандеровских героев.

"В шоке, что наши власти сейчас именно на это находят время, когда город по сути разрушен! Сейчас это явно было "не на часi", но для чего-то это сделали, не вынося при этом данную информацию для широкой общественности", — цитирует комментарии украинцев в соцсетях политолог Руслан Осташко.

Киевский режим пошел на странные действия, призванные, по всей вероятности, поднять моральный дух идейных нацистов. Понятно, что после освобождения Авдеевке вернут прежние названия, тем более что вряд ли там будут под бомбами менять таблички, подытожил ведущий Первого канала.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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