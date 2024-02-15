"Противник истощён": Российские войска добились успеха под Авдеевкой

Военный эксперт Норин: ВСУ истощены в Авдеевке, есть проблемы со снабжением

Военный эксперт Евгений Норин в интервью для журналистов издания "Лента.ру" заявил, что причиной успеха ВС РФ в Авдеевке стала накопившаяся усталость ВСУ.

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Он отметил, что нашими подразделениями было произведено много неглубоких прорывов на разных участках, но каждый из них делал хуже положение врага.

"В конечном итоге эта тактика иглоукалывания себя оправдала, и у противника уже просто настало истощение, когда мало войск, мало боеприпасов, низкий боевой дух, и в результате удалось наконец пырнуть супостата в то место, где ему больно", — высказался аналитик.

Он добавил, что в Донбассе установилась довольно тёплая погода, грунтовые дороги в районе Авдеевки размыло. Поэтому очень тяжело снабжать украинскую группировку, которая находится в городе.

Недавно заместитель командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Секач признал, что у украинской армии нет достаточных ресурсов, чтобы удержать Авдеевку. Но защитники киевского режима не сдаются, надеясь на подкрепление.