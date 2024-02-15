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"Противник истощён": Российские войска добились успеха под Авдеевкой

Военный эксперт Норин: ВСУ истощены в Авдеевке, есть проблемы со снабжением

Силовые структуры » Военные новости

Военный эксперт Евгений Норин в интервью для журналистов издания "Лента.ру" заявил, что причиной успеха ВС РФ в Авдеевке стала накопившаяся усталость ВСУ.

Военный эксперт Норин: ВСУ истощены в Авдеевке, есть проблемы со снабжением
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он отметил, что нашими подразделениями было произведено много неглубоких прорывов на разных участках, но каждый из них делал хуже положение врага.

"В конечном итоге эта тактика иглоукалывания себя оправдала, и у противника уже просто настало истощение, когда мало войск, мало боеприпасов, низкий боевой дух, и в результате удалось наконец пырнуть супостата в то место, где ему больно", — высказался аналитик.

Он добавил, что в Донбассе установилась довольно тёплая погода, грунтовые дороги в районе Авдеевки размыло. Поэтому очень тяжело снабжать украинскую группировку, которая находится в городе.

Недавно заместитель командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Секач признал, что у украинской армии нет достаточных ресурсов, чтобы удержать Авдеевку. Но защитники киевского режима не сдаются, надеясь на подкрепление.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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