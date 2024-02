"Противник истощён": Российские войска добились успеха под Авдеевкой

Военный эксперт Евгений Норин в интервью для журналистов издания "Лента.ру" заявил, что причиной успеха ВС РФ в Авдеевке стала накопившаяся усталость ВСУ.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International