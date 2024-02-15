"Десантируются и захватывают цеха": ВСУ возобновили учения по форсированию Днепра в районе Запорожской АЭС

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ проводят тренировки по форсированию Днепра и "захвату цехов" в районе Запорожской АЭС.
По словам Рогова, которые приводит ТАСС, ВСУ возобновили учения, аналогичные тем, что проводили год назад. В тренировках принимают участие подразделения специального назначения украинской армии.
"Возобновились тренировки ВСУ в Запорожье в привязке к промзоне. Переправляются, десантируются и захватывают цеха", — рассказал Рогов.
Он высказал версию, что после смены руководства ВСУ Украина могла начать подготовку к захвату Запорожской атомной электростанции. Подобные планы Рогов назвал авантюризмом, связанным с поражениями на других участках фронта.
"Они везде отступают. Это авантюристы, которые могут пойти на подобный вариант", — заключил он.
В среду, 14 февраля, ВСУ нанесли удар беспилотниками по Энергодару, где находится Запорожская АЭС. В результате взрывов пострадало здание администрации города. С того момента, как российские войска взяли станцию под контроль в 2022 году, украинская сторона регулярно устраивает провокации и обстреливает территорию объекта повышенной опасности, а также жилые кварталы.
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