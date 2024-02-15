"Десантируются и захватывают цеха": ВСУ возобновили учения по форсированию Днепра в районе Запорожской АЭС

ВСУ возобновили учения по форсированию Днепра рядом с Запорожской АЭС

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ проводят тренировки по форсированию Днепра и "захвату цехов" в районе Запорожской АЭС.

Фото: commons.wikimedia.org by Ralf1969 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

По словам Рогова, которые приводит ТАСС, ВСУ возобновили учения, аналогичные тем, что проводили год назад. В тренировках принимают участие подразделения специального назначения украинской армии.

"Возобновились тренировки ВСУ в Запорожье в привязке к промзоне. Переправляются, десантируются и захватывают цеха", — рассказал Рогов.

Он высказал версию, что после смены руководства ВСУ Украина могла начать подготовку к захвату Запорожской атомной электростанции. Подобные планы Рогов назвал авантюризмом, связанным с поражениями на других участках фронта.

"Они везде отступают. Это авантюристы, которые могут пойти на подобный вариант", — заключил он.

В среду, 14 февраля, ВСУ нанесли удар беспилотниками по Энергодару, где находится Запорожская АЭС. В результате взрывов пострадало здание администрации города. С того момента, как российские войска взяли станцию под контроль в 2022 году, украинская сторона регулярно устраивает провокации и обстреливает территорию объекта повышенной опасности, а также жилые кварталы.