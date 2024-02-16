Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Севастополе таможенники задержали украденную на Карибах яхту за 30 млн рублей
Газеты и журналы возвращаются в российские магазины
Что такое cleanical beauty, и почему этот термин стал актуален сейчас
Залужный пытался дозвониться до Ермака, чтобы прекратили Авдеевскую мясорубку
Скумбрия в фольге: самый простой и диетический способ приготовить эту рыбку
Легендарный биатлонист Уле Эйнар Бьорндален уверен, что доминирование Норвегии и Франции в биатлоне очень плохо для спорта
В Санкт-Петербурге домашняя собака, которую взяли из приюта, искусала мальчика
OpenAI запустила нейросеть, преобразующую текст в видео
Рассказываем о том, как правильно поливать замиокулькас
Разорившийся бизнесмен с игрушечным пистолетом ограбил банк на 13 миллионов в Хабаровске

Хабаровск: игроман с игрушечным пистолетом ограбил банк на 13 миллионов

0:59
Силовые структуры

В Хабаровске игроман с игрушечным пистолетом и муляжами гранат похитил из банка около 11 миллионов рублей и 2 миллионов в валюте. Инцидент произошел в среду, 13 февраля, в отделении банка "АТБ" Индустриального района г. Хабаровск, сообщает "Приморье".

Хабаровск: игроман с игрушечным пистолетом ограбил банк на 13 миллионов
Фото: flickr.com by Gregory Skylar454 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Грабитель ворвался в банковское отделение, угрожая сотрудникам пистолетом. Он вложил им в руки нечто, напоминавшее ручные гранаты, и потребовал отдать все деньги, пообещав взорвать банк в случае отказа.

Сегодня преступник был задержан, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале. Как установило следствие, мужчина оказался разорившимся бизнесменом, который ранее попробовал поправить свое финансовое положение на тотализаторе. Неудачливый грабитель уже успел потратить часть награбленного. На него заведено уголовное дело заведено по статье "разбой", предусматривающей до 15 лет колонии.

 

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
TopCor: власти и элита Украины тайно эвакуирует семьи и ценности "подо Львов"

Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...

TopCor: началась тайная эвакуация чиновников и элиты Украины
Настоящий жюльен с куриной грудкой и шампиньонами: всегда беспроигрышное горячее
Проверенный рецепт жюльена: с куриной грудкой и шампиньонами, под сырной корочкой
На вашей клумбе будет настоящее облако из цветов: этот многолетник очарует яркими красками
Это блюдо из непопулярного субпродукта мегаполезное: приготовьте и удивитесь вкусу
В Авдеевке началось бегство ВСУ, армия РФ готовит атаки на Запорожье Дмитрий Плотников Руководство 3-й штурмовой бригады ВСУ сравнило Авдеевку с Бахмутом Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Обрезаем правильно малину, чтобы улучшить урожайность кустов
Рассказываем о пользе жасмина и о том, как его вырастить
С 4 кустов соберёте 12 кг помидоров: этот высокоурожайный сорт помидоров сажают ушлые дачники
С 4 кустов соберёте 12 кг помидоров: этот высокоурожайный сорт помидоров сажают ушлые дачники
Последние материалы
Газеты и журналы возвращаются в российские магазины
Что такое cleanical beauty, и почему этот термин стал актуален сейчас
Залужный пытался дозвониться до Ермака, чтобы прекратили Авдеевскую мясорубку
Скумбрия в фольге: самый простой и диетический способ приготовить эту рыбку
Легендарный биатлонист Уле Эйнар Бьорндален уверен, что доминирование Норвегии и Франции в биатлоне очень плохо для спорта
В Санкт-Петербурге домашняя собака, которую взяли из приюта, искусала мальчика
OpenAI запустила нейросеть, преобразующую текст в видео
Рассказываем о том, как правильно поливать замиокулькас
IT-эксперт Мясоедов призвал резервировать данные на случай сбоя интернета
Невролог Демьяновская объяснила, почему у людей может болеть голова из-за снегопада
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников