Разорившийся бизнесмен с игрушечным пистолетом ограбил банк на 13 миллионов в Хабаровске

В Хабаровске игроман с игрушечным пистолетом и муляжами гранат похитил из банка около 11 миллионов рублей и 2 миллионов в валюте. Инцидент произошел в среду, 13 февраля, в отделении банка "АТБ" Индустриального района г. Хабаровск, сообщает "Приморье".
Грабитель ворвался в банковское отделение, угрожая сотрудникам пистолетом. Он вложил им в руки нечто, напоминавшее ручные гранаты, и потребовал отдать все деньги, пообещав взорвать банк в случае отказа.
Сегодня преступник был задержан, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале. Как установило следствие, мужчина оказался разорившимся бизнесменом, который ранее попробовал поправить свое финансовое положение на тотализаторе. Неудачливый грабитель уже успел потратить часть награбленного. На него заведено уголовное дело заведено по статье "разбой", предусматривающей до 15 лет колонии.
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