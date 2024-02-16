После аудиотрансляций от ВС РФ ВСУ покидают окопы

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Российская армия применяет психологическое оружие против ВСУ

1:08
Силовые структуры

Военнослужащий с позывным "Дед" рассказал о применении звуковещательной станции для деморализации противника.

Российская армия применяет психологическое оружие против ВСУ
Фото: openverse by cobaltfish is licensed under CC BY-SA 2.0.

Расчёт звуковещательной станции включает различные звуки, вызывающие панику в рядах противника. В зависимости от ситуации могут транслироваться звуки подхода танковой колонны, похоронный марш, обращения по именам к солдатам на той стороне со стороны от лица их близких. Иногда воздействие трансляции настолько эффективно, что расчёты ВСУ оставляют свои позиции.

Для эффективной трансляции станции подвозятся на расстояние не превышающее 600-700 м до позиций противника.

  Методики психологических атак применялись в российской и советской армии ещё более 100 лет назад в ходе Гражданской войны, когда отряды "белых" шли в атаку сомкнутым строем под обстрелом и в ходе Великой Отечественной войны, когда из блокадного Ленинграда немецким войскам транслировали "Седьмую симфонию" Дмитрия Шостаковича, а также в начале штурма Берлина, когда советские войска ослепили обороняющихся немцев светом сотен прожекторов и оглушили звуками сирен.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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