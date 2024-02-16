Удар из РСЗО Vampire по Белгороду нанесли украинские националисты

Ударивший по Белгороду расчет РСЗО состоял из украинских националистов подразделения "Кракена"

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Расчет РСЗО, примененной в ударе, оказался в руках радикалов из украинского подразделения "Кракен".

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

Ранее уже были обнаружены боевики "Кракена" в районе Липцов Харьковской области, откуда был сбит самолет Ил-76 с украинскими пленными.

Украинские Вооруженные силы 15 февраля нанесли удары по гражданским объектам в Белгороде. Часть ракет РСЗО, произведенных в Чехии, была перехвачена российской ПВО.

Тем не менее, в результате атаки погибло 7 человек, еще 19 получили ранения. Министерство иностранных дел РФ призвало мировое сообщество осудить атаку и заверило, что виновные будут наказаны.