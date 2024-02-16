Расчет РСЗО, примененной в ударе, оказался в руках радикалов из украинского подразделения "Кракен".
Ранее уже были обнаружены боевики "Кракена" в районе Липцов Харьковской области, откуда был сбит самолет Ил-76 с украинскими пленными.
Украинские Вооруженные силы 15 февраля нанесли удары по гражданским объектам в Белгороде. Часть ракет РСЗО, произведенных в Чехии, была перехвачена российской ПВО.
Тем не менее, в результате атаки погибло 7 человек, еще 19 получили ранения. Министерство иностранных дел РФ призвало мировое сообщество осудить атаку и заверило, что виновные будут наказаны.
Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...