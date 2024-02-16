Немецкий бизнесмен Ким Дотком заявил, что ВС РФ за пару месяцев уничтожили оружие ВСУ из НАТО

Немецкий бизнесмен Ким Дотком заявил об уничтожении ВС России оружия НАТО на Украине

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Предприниматель и бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком выразил возмущение по поводу уничтожения российской армией техники и оружия, переданного Украине со стороны стран НАТО.

Фото: Телеграм WarGonzo

"Американские налогоплательщики заплатили за тот мусор, который армия России уничтожила за пару месяцев", — возмутился он.

Дотком также считает, что западные страны осознанно отправляли Украине устаревшую технику, чтобы избавиться от ненужного им снаряжения. По его мнению, ни одна другая страна, кроме Украины, не согласилась бы приобрести такое устаревшее вооружение.