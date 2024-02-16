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Немецкий бизнесмен Ким Дотком заявил, что ВС РФ за пару месяцев уничтожили оружие ВСУ из НАТО

Немецкий бизнесмен Ким Дотком заявил об уничтожении ВС России оружия НАТО на Украине

0:40
Силовые структуры » Военные новости

Предприниматель и бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком выразил возмущение по поводу уничтожения российской армией техники и оружия, переданного Украине со стороны стран НАТО.

Немецкий бизнесмен Ким Дотком заявил об уничтожении ВС России оружия НАТО на Украине
Фото: Телеграм WarGonzo

"Американские налогоплательщики заплатили за тот мусор, который армия России уничтожила за пару месяцев", — возмутился он.

Дотком также считает, что западные страны осознанно отправляли Украине устаревшую технику, чтобы избавиться от ненужного им снаряжения. По его мнению, ни одна другая страна, кроме Украины, не согласилась бы приобрести такое устаревшее вооружение. 

"У Украины никогда не было шансов", — резюмировал предприниматель.

 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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