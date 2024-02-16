Немецкий бизнесмен Ким Дотком заявил, что ВС РФ за пару месяцев уничтожили оружие ВСУ из НАТО

Предприниматель и бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком выразил возмущение по поводу уничтожения российской армией техники и оружия, переданного Украине со стороны стран НАТО.
"Американские налогоплательщики заплатили за тот мусор, который армия России уничтожила за пару месяцев", — возмутился он.
Дотком также считает, что западные страны осознанно отправляли Украине устаревшую технику, чтобы избавиться от ненужного им снаряжения. По его мнению, ни одна другая страна, кроме Украины, не согласилась бы приобрести такое устаревшее вооружение.
"У Украины никогда не было шансов", — резюмировал предприниматель.
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