Глава ГУР Украины Буданов* заявил о плохой ситуации на линии соприкосновения для ВСУ

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил об острой проблеме с поставками снарядов для украинской армии.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International