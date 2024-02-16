Глава ГУР Украины Буданов* заявил о плохой ситуации на линии соприкосновения для ВСУ

Глава ГУР Кирилл Буданов*: ситуация на передовой плохая, ВСУ не хватает снарядов

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил об острой проблеме с поставками снарядов для украинской армии.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По его словам, объемы, предоставляемые партнерами, не удовлетворяют потребности страны и производства. Ситуация с снаряжением возникла из-за высокой интенсивности и продолжительности боевых действий.

"Плохая [ситуация на фронте], но не критическая. Действительно, не хватает снарядов, и для этого есть объективные причины", — сказал глава разведки.

О реальной угрозе отступления под Авдеевкой также говорит командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

В связи с этим ситуация в Украине остается напряженной, и нехватка снарядов ставит под вопрос боеспособность ВСУ на фронте. Решение проблемы с поставками снарядов становится приоритетной задачей для киевского режима.

Напомним, специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года.

* - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.