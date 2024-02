Генерал ВСУ Кривонос заявил, что не понимает, как главное управление разведки Украины пропустило мощный удар РФ

Военная разведка Украины столкнулась с серьезными трудностями, поскольку российская армия активно продвигается в зоне специальной операции. Об этом заявил генерал Вооруженных Сил Украины Сергей Кривонос.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International