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Генерал ВСУ Кривонос заявил, что не понимает, как главное управление разведки Украины пропустило мощный удар РФ

Генерал ВСУ Кривонос: ГУР Украины пропустило мощный удар ВС РФ

0:59
Силовые структуры » Военные новости

Военная разведка Украины столкнулась с серьезными трудностями, поскольку российская армия активно продвигается в зоне специальной операции. Об этом заявил генерал Вооруженных Сил Украины Сергей Кривонос.

Генерал ВСУ Кривонос: ГУР Украины пропустило мощный удар ВС РФ
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В ходе выступления генерал выразил свое возмущение провалом разведывательных операций, которые не учли возможности армии РФ. 

"Здесь надо смотреть трезво. Я понимаю, насколько сложная сейчас ситуация для генерала Сырского, <…> но, к сожалению, провал разведки, которая не учла возможности противника, <…> должен быть расследован. Нужно задать вопрос: "Как же так? Как же так не учли?" — возмутился он.

Кривонос также поделился информацией, полученной от военнослужащих ВСУ, находящихся на передовой. Они сообщили ему, что интенсивность боевых действий на Запорожье в последние намного сильнее, чем предполагалось, и представляют значительную угрозу для украинской армии.

 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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