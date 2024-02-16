Генерал ВСУ Кривонос заявил, что не понимает, как главное управление разведки Украины пропустило мощный удар РФ

Генерал ВСУ Кривонос: ГУР Украины пропустило мощный удар ВС РФ

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Военная разведка Украины столкнулась с серьезными трудностями, поскольку российская армия активно продвигается в зоне специальной операции. Об этом заявил генерал Вооруженных Сил Украины Сергей Кривонос.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В ходе выступления генерал выразил свое возмущение провалом разведывательных операций, которые не учли возможности армии РФ.

"Здесь надо смотреть трезво. Я понимаю, насколько сложная сейчас ситуация для генерала Сырского, <…> но, к сожалению, провал разведки, которая не учла возможности противника, <…> должен быть расследован. Нужно задать вопрос: "Как же так? Как же так не учли?" — возмутился он.

Кривонос также поделился информацией, полученной от военнослужащих ВСУ, находящихся на передовой. Они сообщили ему, что интенсивность боевых действий на Запорожье в последние намного сильнее, чем предполагалось, и представляют значительную угрозу для украинской армии.