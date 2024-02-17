Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что потеря Авдеевки станет для Украины моральным поражением

Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки моральным поражением для Киева.
"Авдеевка вряд ли будет переломным моментом. Но это знаковое место, где на протяжении многих лет создавался эшелонированный укрепрайон, куда ВСУ бросали очень много сил, резервов", — сказал депутат.
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский ранее заявил о решении вывести ВСУ из города. Поддержку в обороне Авдеевки оказывала 3-я штурмовая бригада ВСУ, занимающая коксохимический завод на северо-западной окраине города.
Напомним, специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года.
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