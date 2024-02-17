Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шелковая наволочка, специальная расческа и другие способы, которые помогли победить секущиеся кончики
Военкор Поддубный показал кадры с укрывшимися в Авдеевском коксохиме «азовцами»*
Бизнесмен Илон Маск признал, что США и Евросоюз мешают миру на Украине
Врач Волкова назвала продукты, которые способствуют повышению уровня "плохого" холестерина
Выращиваем яровой чеснок
Шоколадное фондю с апельсином: изысканный десерт для любителей необычных сочетаний
Канцлер Германии Шольц заявил о дорогостоящих последствиях для ЕС от победы РФ на Украине
Фронт Авдеевки обрушили боевики "Азова"*, испугавшись выполнять приказ
Пермские учёные создали установку для строительства домов из снега
Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что потеря Авдеевки станет для Украины моральным поражением

Депутат Чепа назвал отступление ВСУ из Авдеевки моральным поражением киевского режима

Силовые структуры » Военные новости

Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки моральным поражением для Киева.

Депутат Чепа назвал отступление ВСУ из Авдеевки моральным поражением киевского режима
Фото: Вадим Савицкий

"Авдеевка вряд ли будет переломным моментом. Но это знаковое место, где на протяжении многих лет создавался эшелонированный укрепрайон, куда ВСУ бросали очень много сил, резервов", — сказал депутат.

Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский ранее заявил о решении вывести ВСУ из города. Поддержку в обороне Авдеевки оказывала 3-я штурмовая бригада ВСУ, занимающая коксохимический завод на северо-западной окраине города.

Напомним, специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Фикус Бенджамина перестанет терять листья: следуйте этим советам

Чтобы фикус Бенджамина не терял листья, прислушайтесь к этим рекоменлациям.

Почему фикус Бенджамина теряет листья
Когда и как сеять петунию на рассаду
Рассказываем, когда сеять петунию, чтобы она всех радовала своими яркими цветами
Полив замиокулькаса: как часто, какой водой и как правильно поливать суккулент
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на выступление Юлии Навальной на Мюнхенской конференции
"Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова Миллион дронов от НАТО. Запад помогает террористам киевского режима Дмитрий Плотников Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Под египетскими пирамидами нашли то, что объясняет, как они могли быть построены
Автоэксперт Рязанов рассказал, почему нельзя заправлять машину до полного бака
Идеальные кремы-филлеры для ухода за лицом и зоной вокруг глаз для борьбы с морщинами
Идеальные кремы-филлеры для ухода за лицом и зоной вокруг глаз для борьбы с морщинами
Последние материалы
Шелковая наволочка, специальная расческа и другие способы, которые помогли победить секущиеся кончики
Военкор Поддубный показал кадры с укрывшимися в Авдеевском коксохиме «азовцами»*
Бизнесмен Илон Маск признал, что США и Евросоюз мешают миру на Украине
Врач Волкова назвала продукты, которые способствуют повышению уровня "плохого" холестерина
Выращиваем яровой чеснок
Шоколадное фондю с апельсином: изысканный десерт для любителей необычных сочетаний
Канцлер Германии Шольц заявил о дорогостоящих последствиях для ЕС от победы РФ на Украине
Фронт Авдеевки обрушили боевики "Азова"*, испугавшись выполнять приказ
Пермские учёные создали установку для строительства домов из снега
Почему важно знать, где автомобиль был собран
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников