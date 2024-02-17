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Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что любой удар ВС России по позициям ВСУ нанесут внезапно, как это было во время Великой Отечественной войны

Военэксперт Дандыкин: Армия РФ может разобраться с ВСУ сталинским методом

1:04
Силовые структуры » Военные новости

Военный эксперт Василий Дандыкин высказал мнение, что возможные удары со стороны Вооруженных Сил России по позициям ВСУ могут быть нанесены внезапно, следуя тактике, которая использовалась во время Великой Отечественной войны. 

Военэксперт Дандыкин: Армия РФ может разобраться с ВСУ сталинским методом
Фото: Вадим Савицкий

По словам Дандыкина, все крупные военные операции строго держатся в секрете, что подтверждается многолетним опытом. Он отреагировал на заявление бывшего офицера ВСУ Игоря Лапина о возможном наступлении российских войск на Запорожье.

"Где бы ни находились ВС РФ, удар для противника должен быть полной неожиданностью. Пусть теперь гадают и пишут, где там ВС РФ сосредоточили небывалой мощности группировку. Вспомните Великую Отечественную, когда Москва обхитрила гитлеровцев: нацисты ждали наступления Красной армии на Украине, а Сталин начал Белорусскую наступательную операцию", — подытожил Дандыкин.

Ранее стало известно, что главком ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе подразделений ВСУ из Авдеевки.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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