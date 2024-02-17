Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об отражении ракетной атаки ВСУ на Мариуполь

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский: системы ПВО отразили ночную атаку ВСУ на Мариуполь

Ночью украинские вооруженные силы предприняли попытку атаковать Мариуполь дальнобойными ракетами, однако система противовоздушной обороны успешно отразила нападение. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Ночью вооруженные формирования Украины пытались атаковать Мариуполь. Учитывая дальность, огонь по этому направлению традиционно велся дальнобойными ракетами. К счастью, все обошлось, система ПВО отработала на отлично", — сказал советник.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса. Россия подчеркнула, что не стремится к оккупации территорий Украины, и поддерживает право народов Украины на самоопределение.