Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об отражении ракетной атаки ВСУ на Мариуполь

Ночью украинские вооруженные силы предприняли попытку атаковать Мариуполь дальнобойными ракетами, однако система противовоздушной обороны успешно отразила нападение. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic