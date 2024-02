Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции ушел от ответа на вопрос об изменении призывного возраста в армии

В ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский избежал прямого ответа на вопрос о возможном изменении призывного возраста в украинской армии.

