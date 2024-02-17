Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции ушел от ответа на вопрос об изменении призывного возраста в армии

Зеленский уклонился от ответа на вопрос про изменение призывного возраста в ВСУ на Мюнхенской конференции

В ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский избежал прямого ответа на вопрос о возможном изменении призывного возраста в украинской армии.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Вместо этого он подчеркнул важность организации справедливой ротации военнослужащих на передовой, уставших от службы на линии фронта. Зеленский отметил, что основной аспект мобилизации заключается в поддержании боеспособности военнослужащих, которые нуждаются в периодах восстановления после длительной службы.

Президент также подчеркнул, что для эффективной системы ротации необходимо отправлять на передовую профессионально подготовленный военный персонал.

Мюнхенская конференция по безопасности является международным форумом, где обсуждаются срочные вопросы безопасности и внешней политики. В этом году она отмечает свое 60-летие и проходит с 16 по 18 февраля.