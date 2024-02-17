Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции ушел от ответа на вопрос об изменении призывного возраста в армии

В ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский избежал прямого ответа на вопрос о возможном изменении призывного возраста в украинской армии.
Вместо этого он подчеркнул важность организации справедливой ротации военнослужащих на передовой, уставших от службы на линии фронта. Зеленский отметил, что основной аспект мобилизации заключается в поддержании боеспособности военнослужащих, которые нуждаются в периодах восстановления после длительной службы.
Президент также подчеркнул, что для эффективной системы ротации необходимо отправлять на передовую профессионально подготовленный военный персонал.
Мюнхенская конференция по безопасности является международным форумом, где обсуждаются срочные вопросы безопасности и внешней политики. В этом году она отмечает свое 60-летие и проходит с 16 по 18 февраля.
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