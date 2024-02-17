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В Авдеевке над Коксохимом ВС РФ подняли российский флаг

Российский флаг подняли над коксохимическим комбинатом в Авдеевке

Силовые структуры

В Авдеевке российский флаг поднят над коксохимическим комбинатом.

Российский флаг подняли над коксохимическим комбинатом в Авдеевке
Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Символ Российской Федерации подняли бойцы 114-й бригады 1-го армейского корпуса. Зачистка Коксохима продолжается. Подразделения армии РФ сейчас закрепляются на новых позициях.

Также сообщается, что в подземельях АКХЗ засели националисты "Азова"* и прочие боевики ВСУ.

* - решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 признан террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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