В Авдеевке над Коксохимом ВС РФ подняли российский флаг

Российский флаг подняли над коксохимическим комбинатом в Авдеевке

В Авдеевке российский флаг поднят над коксохимическим комбинатом.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Символ Российской Федерации подняли бойцы 114-й бригады 1-го армейского корпуса. Зачистка Коксохима продолжается. Подразделения армии РФ сейчас закрепляются на новых позициях.

Также сообщается, что в подземельях АКХЗ засели националисты "Азова"* и прочие боевики ВСУ.

* - решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 признан террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.