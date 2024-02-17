В Авдеевке российский флаг поднят над коксохимическим комбинатом.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Символ Российской Федерации подняли бойцы 114-й бригады 1-го армейского корпуса. Зачистка Коксохима продолжается. Подразделения армии РФ сейчас закрепляются на новых позициях.
Также сообщается, что в подземельях АКХЗ засели националисты "Азова"* и прочие боевики ВСУ.
* - решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 признан террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
Чтобы фикус Бенджамина не терял листья, прислушайтесь к этим рекоменлациям.