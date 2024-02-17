"Отважные" ведут зачистку Авдеевки: город завален трупами боевиков ВСУ и "Азова"*:

Штурмовики 35 бригады уничтожили не успевших сбежать из Авдеевки нацистов «Азова»

Штурмовики 35 бригады в ходе зачистки наткнулись на очередную группу не успевших сбежать из Авдеевки нацистов "Азова" и уничтожили её, сообщают Военкоры Русской весны в своем Телеграм-канале.

Фото: rusvesna.su

На опубликованных кадрах видны многочисленные тела солдат ВСУ, не успевших выбраться из-под огня российской армии. Бесславный конец настиг их среди руин города, с территории которого они долгие годы терроризировали Донецк.

Ранее заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ "Азов" Жорин признал, что вывод потрепанных остатков украинских бригад из Авдеевки не закончен. В каких-то кварталах боевики застряли и не могут эвакуироваться. Хотя главком Александр Сырский заявил, что части ВСУ отошли из города. На самом деле некоторые отряды вырвались через Ласточкино, но большие силы по-прежнему находятся в городе. И они разрозненны, так как были отрезаны друг от друга нашими военными и лишены как логистики, так и связи.

"Выход из Авдеевки — это было правильное и логичное решение. Но очень сложное в реализации. Ситуация в целом на этом направлении тяжелая, впереди нас ждут очень сложные бои", — заявил нацист Жорин.

Тем временем флаги России развеваются в разных районах Авдеевки, в том числе на монументе советским воинам-освободителям. Сейчас российские подразделения ведут зачистку города. И ход этой операции все больше напоминает штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе, где около трёх месяцев укрывались тысячи украинских солдат. Сейчас они прячутся в подземельях авдеевского коксохима.

*Террористическая организация запрещенная на территории России