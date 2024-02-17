В Минобороны Украины рассказали о причинах отступления из Авдеевки

МО Украины Умеров объяснил отступление из Авдеевки нехваткой ряда вооружений

Министр обороны Украины Рустем Умеров в своих соцсетях написал, что отход ВСУ из Авдеевки произошёл из-за нехватки вооружений, передаёт РИА новости.

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"Нужно больше систем ПВО…, нужно больше дальнобойных систем, нужны артиллерийские снаряды, нужны фортификационные системы", — посетовал он.

По его мнению, армия Незалежной испытывает острый дефицит обустроенных фортификационных линий обороны. Министр отметил, что извлёк важные уроки из боёв за город. Отступление ВСУ из этого населённого пункта он назвал правильным.

Однако он также пообещал непременно вернуть Авдеевку под контроль Киева. Но он не усвоил главного урока из ситуации — никогда не воевать против ВС РФ.

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал о выводе украинских боевиков из Авдеевки. Он аргументировал своё решение намерением перевести подразделения к обороне "исходя из оперативной обстановки, сложившейся вокруг города".

Советник главы ДНР Ян Гагин, заявил, что украинские военные бросают свои позиции в Авдеевке. Причем бандеровцы нередко оставляют раненых, не забирая солдат, которые уже не могут передвигаться самостоятельно.