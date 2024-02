В Минобороны Украины рассказали о причинах отступления из Авдеевки

Министр обороны Украины Рустем Умеров в своих соцсетях написал, что отход ВСУ из Авдеевки произошёл из-за нехватки вооружений, передаёт РИА новости.

