Боец ВСУ рассказал о ежедневных потерях до 20 человек в районе Работино

В Телеграм -канале "Работайте, братья" был обнародован перехват телефонного разговора заместителя командира ВСУ, сделанный разведслужбой ВС РФ. Отмечается, что местом действия стало Работино в Запорожской области, где в настоящее время активизировались русские войска.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic