Боец ВСУ рассказал о ежедневных потерях до 20 человек в районе Работино

Российские разведчики перехватили телефонный звонок замкомандира ВСУ из Работино

В Телеграм -канале "Работайте, братья" был обнародован перехват телефонного разговора заместителя командира ВСУ, сделанный разведслужбой ВС РФ. Отмечается, что местом действия стало Работино в Запорожской области, где в настоящее время активизировались русские войска.

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Обстановка в Работино настолько обострилась, что военным ВСУ не до конспирации, звонок родне осуществлялся по открытому каналу. Если отбросить нецензурную брань, то разговор состоял из жалоб на безнадежное положение боевиков.

Поступающее неподготовленное пополнение очень быстро выкашивается российской артиллерией. Ежедневно они теряют до 20 бойцов, не говоря о раненых. А гражданские не имеют понятия о реальном количестве потерь, потому что власти запрещают распространять информацию о погиших.

"Но я тебе говорю как зам. командира, я вижу что происходит, мы заканчиваемся, зеленки не надо, потому что мне лучше 10 пацанов нормальных, чем 50 … (далее следует мат)", — сообщил абонент.

Родственник заявил, что его это нисколько не удивляет, поскольку подобные новости поступают со всех направлений. А погибших столько, что хоронить приходится сотнями каждый день. Украинцы видят положение армии по количеству гробов, поступающих с передовой.