Министерство обороны РФ раскрыло правду о наёмниках из стран НАТО на Украине

В министерстве обороны отметили, что под видом наёмников на Украине воюет большое количество военнослужащих стран НАТО.

Фото: mon.gov.pl by Ministerstwo Obrony Narodowej is licensed under Important notice