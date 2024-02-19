Министерство обороны РФ раскрыло правду о наёмниках из стран НАТО на Украине

Военные НАТО уже воюют на Украине

В министерстве обороны отметили, что под видом наёмников на Украине воюет большое количество военнослужащих стран НАТО.

Фото: mon.gov.pl by Ministerstwo Obrony Narodowej is licensed under Important notice

Офицеры НАТО непосредственно курируют подготовку и проведение операций стратегического и тактического характера, участвуют в поставке и анализе разведданных, а рядовой состав осуществляет обслуживание западной техники.

По данным министерства обороны за время СВО было убито не менее 5800 наёмников. В то же время польское издание Mysl Polska предоставляла данные в августе 2023 года о 10000 поляках, погибших в ходе боевых действий на Украине.

Польские наёмники представлены на Украине в наибольшем количестве.

Французские наёмники также имеют высокую степень внутренней организации. Так несколько недель назад в ходе ракетного удара по Харькову было уничтожено не менее 20 французских наёмников-фактически целое подразделение, укомплектованное французскими военными. Эммануэль Макрон в недавней беседе с немецким канцлером отметил, что "нельзя сравнивать яблоки и апельсины", имея ввиду, что помощь от Франции нельзя сравнивать с финансовой помощью из Германии, поскольку "она иного рода". Таким образом, президент Макрон намекнул, что французские солдаты и офицеры оказывают непосредственную помощь Украине в ходе войны с Россией.

По мере успехов России на фронте количество наёмников, приехавших по личной инициативе сокращается, в то время как количество "солдат НАТО" под видом наёмников увеличивается.