Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые США обнаружили останки млекопитающего Sikuomys mikros на Аляске
ЛДПР заявила, что этим летом начнут снимать байопик о Жириновском
Упражнения на растяжку для укрепления мышц
Психология собак: раскрытие истинных причин их поведения
МИД: релоканты готовят провокации во время выборов президента России
Израиль объявил президента Бразилии персоной нон грата
Зимний мятно-имбирный напиток: отлично согревает и укрепляет иммунитет
Президент не комментировал смерть Навального*
Почему нужно "подбадривать" автомобильный двигатель: объяснение от экспертов
Активисты движения "СтопХам" получили по 6 лет за нападение на спецназ

СтопХам: шесть лет за нападение на спецназ

1:30
Силовые структуры

Бабушкинский районный суд вынес приговор участникам движения "СтопХам" Кириллу Бунину, Алексею Габричевскому и Кириллу Котову за нападение на сотрудников полиции, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Активисты признаны виновными в применении насилия в отношении представителей власти и получили по шесть лет тюрьмы.

СтопХам: шесть лет за нападение на спецназ
Фото: commons.wikimedia.org by Author Unknown is licensed under Public Domain

Конфликт между активистами "СтопХама" и бойцами спецназа "Гром" (ранее входил в состав МВД, ныне является частью Росгвардии) произошел 23 июня 2022 года на Ярославском шоссе. Обвиняемые, заметив припаркованный на тротуаре служебный автомобиль с полицейскими, проводившими оперативно-розыскные мероприятия, подошли к их машине, стали нецензурно ругаться, кричать и бить по кузову. Двое полицейских вышли, представились и попросили прекратить хулиганство. В ответ на эти требования обвиняемые начали драку. Затем участники движения были задержаны, а впоследствии отправлены в СИЗО.

Напомним, что "СтопХам" был основан в 2010 году Дмитрием Чугуновым, бывшим комиссаром молодежного движения "Наши". Идейным вдохновителем проекта был Владислав Сурков. В 2013 году президент России Владимир Путин поддержал деятельность движения. Однако в 2018 году Мосгорсуд ликвидировал общественную организацию "СтопХам" по иску Минюста из-за того, что движение вовремя не предоставило отчетность о своей деятельности.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Какие растения нельзя сажать рядом с огурцами

Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.

Огурцы не любят эти растения
Правила соседства для роз: избегайте ошибок при высадке соседних растений
Розы просто не терпят соседства с этими растениями, и вы никогда не получите прекрасного цветения цариц сада
Зачем опытные огородники на дно горшков для рассады сыплют порошок из мандариновой кожуры
Откройте для себя волшебство вкуса: легкий рецепт салата со свеклой и черносливом
Либеральная оппозиция оказалась не в состоянии выбрать, кто для неё Навальный* Олег Володин В Авдеевке взят полностью Коксохим, мощные атаки на Запорожском направлении Дмитрий Плотников "Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова
Счастью нет предела: назван возраст, когда человек наиболее удовлетворен своей жизнью
Включите в свой рацион полезную тыкву: эти пять способов помогут её съесть
Какое вооружение стало главным у ВС России? Отвечает военный эксперт Подопригора
Какое вооружение стало главным у ВС России? Отвечает военный эксперт Подопригора
Последние материалы
YouGov: Британцы рассказали, как нужно реагировать, если Россия применит ядерное оружие
Ученые, используя телескоп Джеймса Уэбба, обнаружили углекислый газ на спутнике Юпитера
Офтальмолог Хасанов рассказал, что очки для компьютера не снижают нагрузку на глаза
На заседании Комитета по делам национальностей утвердили состав рабочей группы по подготовке и принятию ФЗ "О российском казачестве"
Актёр Майкл Джей Фокс прибыл на вручение премии BAFTA на инвалидной коляске
Россияне стали больше расходовать средств на продукты
Танцы помогают сохранить молодость
Победителей и призеров международного маркетингового конкурса "PROбренд - 2023" наградили в Москве
Выпады назад безопаснее и не нагружают колени
Mash: в Ленобласти обнаружили сотни "человеческих эмбрионов" у приезжей из Эстонии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников