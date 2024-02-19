Активисты движения "СтопХам" получили по 6 лет за нападение на спецназ

СтопХам: шесть лет за нападение на спецназ

1:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бабушкинский районный суд вынес приговор участникам движения "СтопХам" Кириллу Бунину, Алексею Габричевскому и Кириллу Котову за нападение на сотрудников полиции, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Активисты признаны виновными в применении насилия в отношении представителей власти и получили по шесть лет тюрьмы.

Фото: commons.wikimedia.org by Author Unknown is licensed under Public Domain

Конфликт между активистами "СтопХама" и бойцами спецназа "Гром" (ранее входил в состав МВД, ныне является частью Росгвардии) произошел 23 июня 2022 года на Ярославском шоссе. Обвиняемые, заметив припаркованный на тротуаре служебный автомобиль с полицейскими, проводившими оперативно-розыскные мероприятия, подошли к их машине, стали нецензурно ругаться, кричать и бить по кузову. Двое полицейских вышли, представились и попросили прекратить хулиганство. В ответ на эти требования обвиняемые начали драку. Затем участники движения были задержаны, а впоследствии отправлены в СИЗО.

Напомним, что "СтопХам" был основан в 2010 году Дмитрием Чугуновым, бывшим комиссаром молодежного движения "Наши". Идейным вдохновителем проекта был Владислав Сурков. В 2013 году президент России Владимир Путин поддержал деятельность движения. Однако в 2018 году Мосгорсуд ликвидировал общественную организацию "СтопХам" по иску Минюста из-за того, что движение вовремя не предоставило отчетность о своей деятельности.