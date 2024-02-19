Чеченский лидер Кадыров прокомментировал освобождение Авдеевки фразой "будем двигаться вперед до Киева"

Рамзан Кадыров назвал освобождение Авдеевки очередным шагом российской армии к победе

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил мнение о взятии Авдеевки как важном шаге на пути к победе.

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В своем высказывании он подчеркнул, что это лишь первый шаг, и что дальнейшие действия России будут еще более настойчивыми.

"Авдеевка — один шаг к победе еще. Я думаю, что дальше будем большими шагами двигаться вперед до Киева", — сказал Кадыров.

Ночью 17 февраля российские вооруженные силы установили полный контроль над стратегически важным городом Авдеевка. Освобождение этого населённого пункта позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, что способствует обеспечению безопасности города от возможных террористических атак со стороны боевиков ВСУ.