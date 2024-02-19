Чеченский лидер Кадыров прокомментировал освобождение Авдеевки фразой "будем двигаться вперед до Киева"

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Рамзан Кадыров назвал освобождение Авдеевки очередным шагом российской армии к победе

Силовые структуры » Военные новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил мнение о взятии Авдеевки как важном шаге на пути к победе.

Рамзан Кадыров назвал освобождение Авдеевки очередным шагом российской армии к победе
Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В своем высказывании он подчеркнул, что это лишь первый шаг, и что дальнейшие действия России будут еще более настойчивыми.

"Авдеевка — один шаг к победе еще. Я думаю, что дальше будем большими шагами двигаться вперед до Киева", — сказал Кадыров.

Ночью 17 февраля российские вооруженные силы установили полный контроль над стратегически важным городом Авдеевка. Освобождение этого населённого пункта позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, что способствует обеспечению безопасности города от возможных террористических атак со стороны боевиков ВСУ.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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