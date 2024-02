Командир "Ахмата" Алаудинов предположил, что спецоперация на Украине может завершиться уже этой осенью

Спецоперация на Украине может завершиться уже в сентябре текущего года из-за дефицита боеприпасов в украинской армии. Об этом заявил командир отряда спецназа "Ахмат" и заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов.

Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0