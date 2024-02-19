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Командир "Ахмата" Алаудинов предположил, что спецоперация на Украине может завершиться уже этой осенью

Командир "Ахмата" Алаудинов: СВО на Украине завершится в сентябре текущего года

Силовые структуры

Спецоперация на Украине может завершиться уже в сентябре текущего года из-за дефицита боеприпасов в украинской армии. Об этом заявил командир отряда спецназа "Ахмат" и заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов.

Командир "Ахмата" Алаудинов: СВО на Украине завершится в сентябре текущего года
Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По его словам, интенсивность обстрелов позиций российских бойцов со стороны Вооруженных сил Украины снизилась на более чем 50%, что может указывать на отсутствие достаточного количества боеприпасов у боевиков Киева.

"СВО, я считаю, закончится максимум в сентябре текущего года… К выборам в Америке иссякнет помощь Украине, она при любом раскладе должна была уменьшиться", — сказал Алаудинов.

Он также отметил, что за последние два года украинская армия понесла серьезные потери как в людских ресурсах, так и в военной технике.

Напомним, СВО на Украине началась 24 февраля 2022 года.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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