Российские боевые машины поддержки танков "Терминатор" вызвали интерес специалистов из США, которые высоко оценили их боевые возможности

Американское издание The National Interes: БМПТ "Терминатор" обладает внушительной огневой мощью

Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", которые задействованы в специальной военной операции, вызывают восхищение своей впечатляющей боевой мощью. Об этом сообщает американское издание The National Interest (NI).

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По мнению журналистов, возможности БМПТ оказались весьма внушительными. Вооруженный автоматическими пушками, гранатометами и ракетами, установленными на башне с системой дистанционного управления, "Терминатор" обладает колоссальной огневой мощью.

Автор статьи подчеркнул, что в современных конфликтах боевые машины типа "Терминатора" играют ключевую роль, обеспечивая важное преимущество на поле боя. Своей мощью и многофункциональностью эти технически сложные аппараты являются надежной опорой для военных операций в сложных условиях боевых действий.

"Терминатор" — это российская боевая машина, предназначенная для поддержки танков в боях. Она разработана для уничтожения противотанковых средств противника, таких как гранатометы, противотанковые комплексы и стрелковое оружие.

"Терминатор" способен эффективно подавлять живую силу противника и поражать на ходу различные цели, включая танки, боевые машины пехоты, укрепленные пункты и другие высокозащищённые объекты. Работы над разработкой боевой машины поддержки танков начались еще в середине 1980-х годов.

Первоначально машина была создана на базе танка Т-72А на Челябинском тракторном заводе, также в процессе создания участвовало Омское конструкторское бюро. Перед разработкой "Терминатора" специалисты работали над специализированными боевыми машинами, известными как "танки для пограничных войск", в период с 1980 по 1990 годы.