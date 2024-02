Российские боевые машины поддержки танков "Терминатор" вызвали интерес специалистов из США, которые высоко оценили их боевые возможности

Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", которые задействованы в специальной военной операции, вызывают восхищение своей впечатляющей боевой мощью. Об этом сообщает американское издание The National Interest (NI).

Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.