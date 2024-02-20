Последний бой пулеметчика из Вооруженных Сил Российской ФедерацииНеверова оказался фатальным как для него, так и для боевиков ВСУ

Российский пулеметчик Алексей Неверов подорвал себя вместе с боевиками ВСУ

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Журналисты телеканала RT поделились историей героического поступка российского пулеметчика по имени Алексей Неверов.

Фото: structure.mil.ru by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Он оказался в районе Работино, где, чтобы обеспечить отход своих сослуживцев, подорвал себя гранатой вместе с боевиками украинской армии.

Супруга Алексея, Ирина, встретилась с журналистами и вспомнила события осени 2023 года, когда ее муж совместно с отрядом оказался в окружении под Работино. В это время несколько военных были ранены и им срочно требовалась помощь. Неверов принял решение остаться на обороне, обеспечив отступление своих товарищей.

Когда украинские боевики окружили его, он подорвал себя вместе с ними, дабы защитить и спасти себя ранений. Сослуживцы Алексея отметили, что его поступок стал примером мужества и самопожертвования. Они уверены, что герой заслуживает наград и медали за свою отвагу, которая спасла десятки жизней российских бойцов.