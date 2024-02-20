Последний бой пулеметчика из Вооруженных Сил Российской ФедерацииНеверова оказался фатальным как для него, так и для боевиков ВСУ

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Российский пулеметчик Алексей Неверов подорвал себя вместе с боевиками ВСУ

1:00
Силовые структуры » Военные новости

Журналисты телеканала RT поделились историей героического поступка российского пулеметчика по имени Алексей Неверов.

Российский пулеметчик Алексей Неверов подорвал себя вместе с боевиками ВСУ
Фото: structure.mil.ru by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Он оказался в районе Работино, где, чтобы обеспечить отход своих сослуживцев, подорвал себя гранатой вместе с боевиками украинской армии.

Супруга Алексея, Ирина, встретилась с журналистами и вспомнила события осени 2023 года, когда ее муж совместно с отрядом оказался в окружении под Работино. В это время несколько военных были ранены и им срочно требовалась помощь. Неверов принял решение остаться на обороне, обеспечив отступление своих товарищей.

Когда украинские боевики окружили его, он подорвал себя вместе с ними, дабы защитить и спасти себя ранений. Сослуживцы Алексея отметили, что его поступок стал примером мужества и самопожертвования. Они уверены, что герой заслуживает наград и медали за свою отвагу, которая спасла десятки жизней российских бойцов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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