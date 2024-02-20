MCNR: 91% россиян требуют "мир в труху" в случае столкновения с НАТО

Подавляющее большинство (91%) россиян однозначно выступают за применение ядерного оружия в случае агрессии противника — такие данные обнародовали социологи в ходе ежегодной телеконференции "Военные вызовы в условиях новой реальности" (рассылка "Military challenges in a new reality", она же MCNR).
При фиксации средствами СПРН ракетной атаки со стороны НАТО или взрыва оружия массового поражения (ядерного, химического, и т. д.) на территории РФ наши сограждане требуют "нажать кнопку".
При этом опрошенные заявили, что они осознают риск глобальной ядерной войны, своей гибели в ней и уничтожения значительной части человечества — но всё равно считают, что "нужно бить "ядеркой" в ответ".
Оставшиеся поделились следующим образом:
Напомним, Россия до 2020 года признавала только концепцию ответного или ответно-встречного удара, а также использования системы "Периметр" (она же "Мёртвая рука").
Новая военная доктрина, принятая в 2020 году, считает каждую летящую на нас ракету ядерной. Она также позволяет нанести условно-превентивный ядерный удар в четырёх случаях (первые буквы составляют аббревиатуру "ЗВУК" — неофициальное название доктрины…):
Со своей стороны, YouGov обнародовал ответы простых британцев на аналогичный вопрос — дескать, как Лондону реагировать на ядерный удар РФ?
Выяснилось, что большинство британцев против ядерного ответа при ударах по объектам своей страны или США. Про Украину и говорить нечего, она вообще не повод возмущаться. Британцы не рвутся в постапокалипсис и просят власти "что-то делать, но без ядерного возмездия и объявления войны".
Видимо, выступить с нотой протеста и продолжать прогулки, работу и покупки в уцелевших или вовсе нетронутых парках, офисах и магазинах.
В Европе при этом готовности воевать не наблюдается. Вставать под флаги за свою страну готов каждый шестой поляк и немец.
Например, в Германии с населением 84,4 млн человек только 17% граждан заявили о готовности защитить страну в случае военного нападения. Как передаёт Stern, ещё 19% сказали, что, "вероятно", готовы защитить страну. 61% признали, что не готовы этим заниматься вообще.
В Польше же с 38 млн населения лишь 15% заявили, что пойдут в армию в случае атаки РФ. По данным Rzeczpospolita, остальные 29% пойдут гражданскими волонтерами, 25,5% уедут в безопасную часть страны, 22% не будет ничего делать, и т. д.
В эту же череду стоит добавить и свежую новость от издания Helsingin Sanomat – о том, что в Финляндии начали массово увольняться военные резервисты.
"В феврале число увольняющихся из резерва сил обороны выросло настолько, что всем желающим не хватает мест для завершения обучения", — пишет автор материала.
Стоит пояснить, что в словах о завершении обучения речь идёт об обязательной по закону процедуре для всех увольняющихся.
По данным СМИ, уже в этом, 2024, году, из финского резерва уволились в общей сложности 1 435 человек. Из них 1 200 — в феврале. В 2023 году их и было всего-то 1 650.
Впрочем, если Россия будет атакована странами НАТО — делать им ничего и не придётся. Не успеют.
Как уже предупредили в Совбезе РФ, в случае агрессии НАТО в отношении нашей страны (армии банально не равны по численности), Россия тут же применит ядерное оружие.
А уж будет такой удар контрсиловым (по войскам, ракетным шахтам, и т. д. врага) или контрценностным (по всем объектам, включая города, плотины, АЭС) — лучше Западу не проверять.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.