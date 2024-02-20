MCNR: 91% россиян требуют "мир в труху" в случае столкновения с НАТО

MCNR: 91% россиян выступил за применение ядерного оружия

Подавляющее большинство (91%) россиян однозначно выступают за применение ядерного оружия в случае агрессии противника — такие данные обнародовали социологи в ходе ежегодной телеконференции "Военные вызовы в условиях новой реальности" (рассылка "Military challenges in a new reality", она же MCNR).

Фото: Midjouney: Nuclear war, cosmos view

При фиксации средствами СПРН ракетной атаки со стороны НАТО или взрыва оружия массового поражения (ядерного, химического, и т. д.) на территории РФ наши сограждане требуют "нажать кнопку".

При этом опрошенные заявили, что они осознают риск глобальной ядерной войны, своей гибели в ней и уничтожения значительной части человечества — но всё равно считают, что "нужно бить "ядеркой" в ответ".

Оставшиеся поделились следующим образом:

Только 1.8% считают, что РФ ни в коем случае не должна увеличивать и без того огромные "страдания мира", даже если по ней нанесён или наносится удар ОМП.

Еще 7.2% предложили дождаться результатов работы систем ПВО-ПРО, взрывов или повторения применения ОМП, и только тогда наносить ответные удары — но всё равно "весь мир в труху".

Напомним, Россия до 2020 года признавала только концепцию ответного или ответно-встречного удара, а также использования системы "Периметр" (она же "Мёртвая рука").

Новая военная доктрина, принятая в 2020 году, считает каждую летящую на нас ракету ядерной. Она также позволяет нанести условно-превентивный ядерный удар в четырёх случаях (первые буквы составляют аббревиатуру "ЗВУК" — неофициальное название доктрины…):

З апуск чужих ракет,

апуск чужих ракет, В зрыв чужих ракет на территории РФ,

зрыв чужих ракет на территории РФ, У дар по критическим (военным, гражданским) объектам для срыва ядерного ответа,

дар по критическим (военным, гражданским) объектам для срыва ядерного ответа, Критическую агрессию без ядерной атаки

Со своей стороны, YouGov обнародовал ответы простых британцев на аналогичный вопрос — дескать, как Лондону реагировать на ядерный удар РФ?

Выяснилось, что большинство британцев против ядерного ответа при ударах по объектам своей страны или США. Про Украину и говорить нечего, она вообще не повод возмущаться. Британцы не рвутся в постапокалипсис и просят власти "что-то делать, но без ядерного возмездия и объявления войны".

Видимо, выступить с нотой протеста и продолжать прогулки, работу и покупки в уцелевших или вовсе нетронутых парках, офисах и магазинах.

В Европе при этом готовности воевать не наблюдается. Вставать под флаги за свою страну готов каждый шестой поляк и немец.

Например, в Германии с населением 84,4 млн человек только 17% граждан заявили о готовности защитить страну в случае военного нападения. Как передаёт Stern, ещё 19% сказали, что, "вероятно", готовы защитить страну. 61% признали, что не готовы этим заниматься вообще.

В Польше же с 38 млн населения лишь 15% заявили, что пойдут в армию в случае атаки РФ. По данным Rzeczpospolita, остальные 29% пойдут гражданскими волонтерами, 25,5% уедут в безопасную часть страны, 22% не будет ничего делать, и т. д.

В эту же череду стоит добавить и свежую новость от издания Helsingin Sanomat – о том, что в Финляндии начали массово увольняться военные резервисты.

"В феврале число увольняющихся из резерва сил обороны выросло настолько, что всем желающим не хватает мест для завершения обучения", — пишет автор материала.

Стоит пояснить, что в словах о завершении обучения речь идёт об обязательной по закону процедуре для всех увольняющихся.

По данным СМИ, уже в этом, 2024, году, из финского резерва уволились в общей сложности 1 435 человек. Из них 1 200 — в феврале. В 2023 году их и было всего-то 1 650.

Впрочем, если Россия будет атакована странами НАТО — делать им ничего и не придётся. Не успеют.

Как уже предупредили в Совбезе РФ, в случае агрессии НАТО в отношении нашей страны (армии банально не равны по численности), Россия тут же применит ядерное оружие.

А уж будет такой удар контрсиловым (по войскам, ракетным шахтам, и т. д. врага) или контрценностным (по всем объектам, включая города, плотины, АЭС) — лучше Западу не проверять.