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MCNR: 91% россиян требуют "мир в труху" в случае столкновения с НАТО

MCNR: 91% россиян выступил за применение ядерного оружия

Силовые структуры

Подавляющее большинство (91%) россиян однозначно выступают за применение ядерного оружия в случае агрессии противника — такие данные обнародовали социологи в ходе ежегодной телеконференции "Военные вызовы в условиях новой реальности" (рассылка "Military challenges in a new reality", она же MCNR).

MCNR: 91% россиян выступил за применение ядерного оружия
Фото: Midjouney: Nuclear war, cosmos view

При фиксации средствами СПРН ракетной атаки со стороны НАТО или взрыва оружия массового поражения (ядерного, химического, и т. д.) на территории РФ наши сограждане требуют "нажать кнопку".

При этом опрошенные заявили, что они осознают риск глобальной ядерной войны, своей гибели в ней и уничтожения значительной части человечества — но всё равно считают, что "нужно бить "ядеркой" в ответ".

Оставшиеся поделились следующим образом:

  • Только 1.8% считают, что РФ ни в коем случае не должна увеличивать и без того огромные "страдания мира", даже если по ней нанесён или наносится удар ОМП.
  • Еще 7.2% предложили дождаться результатов работы систем ПВО-ПРО, взрывов или повторения применения ОМП, и только тогда наносить ответные удары — но всё равно "весь мир в труху".

Напомним, Россия до 2020 года признавала только концепцию ответного или ответно-встречного удара, а также использования системы "Периметр" (она же "Мёртвая рука").

Новая военная доктрина, принятая в 2020 году, считает каждую летящую на нас ракету ядерной. Она также позволяет нанести условно-превентивный ядерный удар в четырёх случаях (первые буквы составляют аббревиатуру "ЗВУК" — неофициальное название доктрины…):

  • Запуск чужих ракет,
  • Взрыв чужих ракет на территории РФ,
  • Удар по критическим (военным, гражданским) объектам для срыва ядерного ответа,
  • Критическую агрессию без ядерной атаки

Со своей стороны, YouGov обнародовал ответы простых британцев на аналогичный вопрос — дескать, как Лондону реагировать на ядерный удар РФ?

Выяснилось, что большинство британцев против ядерного ответа при ударах по объектам своей страны или США. Про Украину и говорить нечего, она вообще не повод возмущаться. Британцы не рвутся в постапокалипсис и просят власти "что-то делать, но без ядерного возмездия и объявления войны".

Видимо, выступить с нотой протеста и продолжать прогулки, работу и покупки в уцелевших или вовсе нетронутых парках, офисах и магазинах.

В Европе при этом готовности воевать не наблюдается. Вставать под флаги за свою страну готов каждый шестой поляк и немец.

Например, в Германии с населением 84,4 млн человек только 17% граждан заявили о готовности защитить страну в случае военного нападения. Как передаёт Stern, ещё 19% сказали, что, "вероятно", готовы защитить страну. 61% признали, что не готовы этим заниматься вообще.

В Польше же с 38 млн населения лишь 15% заявили, что пойдут в армию в случае атаки РФ. По данным Rzeczpospolita, остальные 29% пойдут гражданскими волонтерами, 25,5% уедут в безопасную часть страны, 22% не будет ничего делать, и т. д.

В эту же череду стоит добавить и свежую новость от издания Helsingin Sanomat – о том, что в Финляндии начали массово увольняться военные резервисты.  

"В феврале число увольняющихся из резерва сил обороны выросло настолько, что всем желающим не хватает мест для завершения обучения", — пишет автор материала.

Стоит пояснить, что в словах о завершении обучения речь идёт об обязательной по закону процедуре для всех увольняющихся.  

По данным СМИ, уже в этом, 2024, году, из финского резерва уволились в общей сложности 1 435 человек. Из них 1 200 — в феврале. В 2023 году их и было всего-то 1 650.

Впрочем, если Россия будет атакована странами НАТО — делать им ничего и не придётся. Не успеют.

Как уже предупредили в Совбезе РФ, в случае агрессии НАТО в отношении нашей страны (армии банально не равны по численности), Россия тут же применит ядерное оружие.

А уж будет такой удар контрсиловым (по войскам, ракетным шахтам, и т. д. врага) или контрценностным (по всем объектам, включая города, плотины, АЭС) — лучше Западу не проверять.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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