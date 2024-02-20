Суровикин больше не будет иметь отношения к ВКС

Президент исключил генерала Суровикина из наблюдательного совета при "Роскосмосе"

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Владимир Путин произвёл кадровые перестановки в наблюдательном совете при "Роскосмосе". От должностей наблюдателей освобождены Сергей Суровикин и Андрей Григорьев, отвечавший за коммерческое взаимодействие госкорпорации. На из места назначены командующий космическими войсками Александр Головко и председатель научно-технического совета Военно-промышленной комиссии Андрей Тюлин.

Фото: kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Генерал Сергей Суровикин, бывший главком ВКС России, получил известность ещё во время войны с ИГИЛ в Сирии, где организовал эффективное уничтожение боевиков при минимальном участии наземных сил. В 2022-2023 годах занимал руководящие должности в ВС РФ и руководил группой войск в новых регионах РФ. Также отвечал за взаимодействие с негосударственными военными структурами.

В ночь на 24 июня 2023 года во время начала мятежа ЧВК "Вагнер" выступил с обращением к мятежникам сложить оружие. После ликвидации вооружённого выступления отстранён от занимаемых должностей и более в публичном пространстве не появлялся.