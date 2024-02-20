Эксперт Леонков: Украина пытается компенсировать нехватку снарядов дешевыми FPV-дронами

Эксперт рассказал, чем Украина компенсирует нехватку артиллерийских снарядов

Украина пытается заменить недостающие артиллерийские снаряды массовым применением доступных по цене FPV-дронов. Это было отмечено экспертом Алексеем Леонковым, который прокомментировал планы Канады поставить Киеву более 800 БПЛА SkyRanger R70 на сумму свыше 95 млн. долларов.

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По словам эксперта, эти беспилотники предназначены для целеуказания, но их также используют как ударные. Вместе с анонсированными планами Запада поставить Киеву в совокупности миллион дронов, виден тренд: вместо недостающих артиллерийских снарядов Украина использует дешевые FPV-дроны.

"Сегодня представляется сообразным охотиться не за каждым дроном, которых сегодня в зоне СВО множество, а за пунктами управления БПЛА. Противник добился увеличения дальности применения FPV-дронов, при этом операторы находятся в укрытии. Приоритетной задачей сегодня должно стать вычисление местонахождения операторов беспилотников и их поражение", — подчеркнул

Леонков также указывает на невысокую, около 40%, точность FPV-дронов, но при этом утверждает, что даже маленький коптер может нанести значительный урон.

К тому же, FPV-дроны обходятся дешево, а ПВО-снаряды, которые их могут сбить, — гораздо дороже. Эксперт отмечает, что теперь на первый план выходят задачи выявления и уничтожения пунктов управления дронами, что позволяет снизить общий урон от беспилотных атак.