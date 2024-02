Эксперт Леонков: Украина пытается компенсировать нехватку снарядов дешевыми FPV-дронами

Украина пытается заменить недостающие артиллерийские снаряды массовым применением доступных по цене FPV-дронов. Это было отмечено экспертом Алексеем Леонковым, который прокомментировал планы Канады поставить Киеву более 800 БПЛА SkyRanger R70 на сумму свыше 95 млн. долларов.

Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0