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Эксперт Леонков: Украина пытается компенсировать нехватку снарядов дешевыми FPV-дронами

Эксперт рассказал, чем Украина компенсирует нехватку артиллерийских снарядов

Силовые структуры » Военные новости

Украина пытается заменить недостающие артиллерийские снаряды массовым применением доступных по цене FPV-дронов. Это было отмечено экспертом Алексеем Леонковым, который прокомментировал планы Канады поставить Киеву более 800 БПЛА SkyRanger R70 на сумму свыше 95 млн. долларов.

Эксперт рассказал, чем Украина компенсирует нехватку артиллерийских снарядов
Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0

По словам эксперта, эти беспилотники предназначены для целеуказания, но их также используют как ударные. Вместе с анонсированными планами Запада поставить Киеву в совокупности миллион дронов, виден тренд: вместо недостающих артиллерийских снарядов Украина использует дешевые FPV-дроны. 

"Сегодня представляется сообразным охотиться не за каждым дроном, которых сегодня в зоне СВО множество, а за пунктами управления БПЛА. Противник добился увеличения дальности применения FPV-дронов, при этом операторы находятся в укрытии. Приоритетной задачей сегодня должно стать вычисление местонахождения операторов беспилотников и их поражение", — подчеркнул

Леонков также указывает на невысокую, около 40%, точность FPV-дронов, но при этом утверждает, что даже маленький коптер может нанести значительный урон.
К тому же, FPV-дроны обходятся дешево, а ПВО-снаряды, которые их могут сбить, — гораздо дороже. Эксперт отмечает, что теперь на первый план выходят задачи выявления и уничтожения пунктов управления дронами, что позволяет снизить общий урон от беспилотных атак. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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