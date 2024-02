"Один погиб, четверо ранены". ВСУ нанесли удар из HIMARS по Республиканскому травматологическому центру в Донецке

ВСУ нанесли удар из РСЗО "Хаймарс" по Республиканскому травматологическому центру в Донецке. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Фото: wikimedia.org by Жерминаль is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.