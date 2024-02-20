"Один погиб, четверо ранены". ВСУ нанесли удар из HIMARS по Республиканскому травматологическому центру в Донецке

Mash: ВСУ нанесли удар из HIMARS по травматологическому центру в Донецку

ВСУ нанесли удар из РСЗО "Хаймарс" по Республиканскому травматологическому центру в Донецке. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

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По данным источника, в результате удара минимум один человек погиб, еще четверо получили ранения. Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В ночь на вторник ВСУ также обстреляли Куйбышевский район Донецка. Украинские националисты выпустили по населенному пункту Карловка 20 ракет из РСЗО.