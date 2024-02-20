"Один погиб, четверо ранены". ВСУ нанесли удар из HIMARS по Республиканскому травматологическому центру в Донецке

ВСУ нанесли удар из РСЗО "Хаймарс" по Республиканскому травматологическому центру в Донецке. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
По данным источника, в результате удара минимум один человек погиб, еще четверо получили ранения. Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь.
В ночь на вторник ВСУ также обстреляли Куйбышевский район Донецка. Украинские националисты выпустили по населенному пункту Карловка 20 ракет из РСЗО.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.