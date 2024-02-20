Депутат Владимир Бидевка заявил, что сражение за Авдеевку показало главную проблему украинской армии

Владимир Бидевка: Авдеевка показала, что элитные подразделения ВСУ не выполняют приказы

Бывший председатель Народного совета ДНР и депутат Владимир Бидевка поделился своим мнением о ситуации, которая развернулась вокруг сражения за Авдеевку.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

В своем Telegram-канале он отметил, что данное событие показало проблему в украинской армии — невыполнение приказов элитными подразделениями.

По мнению депутата, такая ситуация с невыполнением приказов элитными подразделениями не имела места даже во время жестоких боев за Артёмовск.

Бидевка также озабочен тем, что обсуждение этого инцидента на украинских ресурсах может привести к кризису централизованного управления украинскими войсками.

Напомним, в субботу, 17 февраля было объявлено об освобождении силами ВС РФ Авдеевки на донецком направлении.