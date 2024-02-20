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WP: Украина может лишиться новых территорий из-за нехватки боеприпасов

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Силовые структуры » Военные новости

Есть риск, что Украина может потерять больше своих территорий после сдачи Авдеевки. Связано это с острым дефицитом боевых припасов, пишет издание The Washington Post.

WP: Украина может лишиться новых территорий из-за нехватки боеприпасов
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"В настоящее время дефицит боеприпасов достаточно серьезный. Нам постоянно обещают, что их будет больше, но мы этого не видим", — рассказал один из командиров Вооруженных сил Украины.

Украинский командир отметил, что у военных сейчас есть примерно десять процентов боеприпасов от общего необходимого количества. Из-за этого бойцы ВСУ всерьез боятся того, что ситуация, как с Авдеевкой, может снова повториться.

Другой украинский военный добавил, что им буквально нечем воевать и прикрывать остальные участки в зоне боевых действий.

Кроме того, Вооруженные силы Украины обеспокоены ситуацией, которая складывается на Купянском направлении. Из-за дефицита снарядов бойцы здесь не могут сопротивляться российским военнослужащим.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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