Названа причина, по которой Украина может потерять свои территории

Your browser does not support the audio element.

Есть риск, что Украина может потерять больше своих территорий после сдачи Авдеевки. Связано это с острым дефицитом боевых припасов, пишет издание The Washington Post.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic