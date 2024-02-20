Названа причина, по которой Украина может потерять свои территории

WP: Украина может лишиться новых территорий из-за нехватки боеприпасов

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Есть риск, что Украина может потерять больше своих территорий после сдачи Авдеевки. Связано это с острым дефицитом боевых припасов, пишет издание The Washington Post.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"В настоящее время дефицит боеприпасов достаточно серьезный. Нам постоянно обещают, что их будет больше, но мы этого не видим", — рассказал один из командиров Вооруженных сил Украины.

Украинский командир отметил, что у военных сейчас есть примерно десять процентов боеприпасов от общего необходимого количества. Из-за этого бойцы ВСУ всерьез боятся того, что ситуация, как с Авдеевкой, может снова повториться.

Другой украинский военный добавил, что им буквально нечем воевать и прикрывать остальные участки в зоне боевых действий.

Кроме того, Вооруженные силы Украины обеспокоены ситуацией, которая складывается на Купянском направлении. Из-за дефицита снарядов бойцы здесь не могут сопротивляться российским военнослужащим.