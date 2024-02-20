Есть риск, что Украина может потерять больше своих территорий после сдачи Авдеевки. Связано это с острым дефицитом боевых припасов, пишет издание The Washington Post.
"В настоящее время дефицит боеприпасов достаточно серьезный. Нам постоянно обещают, что их будет больше, но мы этого не видим", — рассказал один из командиров Вооруженных сил Украины.
Украинский командир отметил, что у военных сейчас есть примерно десять процентов боеприпасов от общего необходимого количества. Из-за этого бойцы ВСУ всерьез боятся того, что ситуация, как с Авдеевкой, может снова повториться.
Другой украинский военный добавил, что им буквально нечем воевать и прикрывать остальные участки в зоне боевых действий.
Кроме того, Вооруженные силы Украины обеспокоены ситуацией, которая складывается на Купянском направлении. Из-за дефицита снарядов бойцы здесь не могут сопротивляться российским военнослужащим.
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