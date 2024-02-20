Населённый пункт Крынки на левобережье Днепра полностью контролируется российской армией.
Всего на том направлении ликвидированы 3,5 тысячи боевиков ВСУ. Командующий группировкой "Днепр", генерал-полковник Михаил Теплинский, подтвердил президенту России эти сведения.
На этой же встрече с Владимиром Путиным министр обороны РФ Сергей Шойгу также доложил Главнокомандующему, что Генштабу ВС РФ удалось провести операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях.
А потери Вооружённых сил Украины под Авдеевкой за 17-18 февраля составили более 2400 военнослужащих.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.