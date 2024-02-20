Крынки зачищены и взяты под контроль, часть военных ВСУ ещё сидит в подвалах

Крынки зачищены, посёлок под контролем, часть боевиков сидит в норах

Населённый пункт Крынки на левобережье Днепра полностью контролируется российской армией.

Фото: CreativeCommons by Novoklimov is licensed under CC BY-SA 4.0

Всего на том направлении ликвидированы 3,5 тысячи боевиков ВСУ. Командующий группировкой "Днепр", генерал-полковник Михаил Теплинский, подтвердил президенту России эти сведения.

На этой же встрече с Владимиром Путиным министр обороны РФ Сергей Шойгу также доложил Главнокомандующему, что Генштабу ВС РФ удалось провести операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях.

А потери Вооружённых сил Украины под Авдеевкой за 17-18 февраля составили более 2400 военнослужащих.