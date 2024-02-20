Депутат Госдумы Заварзин высказался о судьбе Авдеевки после отступления Вооруженных сил Украины из города

Следующим этапом после освобождения города Авдеевки российскими войсками будет начало разминирования, сообщил член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин.
В беседе с "Лентой.ру" он отметил, что город оказался заминированным после отступления украинских вооруженных сил.
"Там работы еще непочатый край. Потому что супостат там все заминировал. Там мощнейшие инженерные сооружения. Десять лет они все создавали. Решение будет. Но не будем забегать вперед. Главное — это наша территория", — заявил Заварзин.
Напомним, что в субботу, 17 февраля, Россия установила контроль над Авдеевкой в Донецкой Народной Республике. Главком ВСУ Александр Сырский заявил о выводе украинских боевых подразделений из города.
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