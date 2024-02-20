Запад требует от Киева перечень целей РФ для нанесения по ним ударов

Запад требует от Киева перечень целей России для нанесения по ним ударов ВСУ

Западные партнёры Киева требуют от него перечень целей на территории РФ с обоснованием целесообразности нанесения по ним ударов.

Фото: csn-tv.ru

Эти требования говорят о прямой вовлечённости НАТО в боевые действия против армии России, пишет ТАСС.

На днях западные СМИ подтвердили, что Ил-76 был сбит "под давлением советников из Великобритании без согласования со штабом противовоздушной обороны в Киеве и дополнительной перепроверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью".

В нескольких регионах РФ на южном и западном направлениях проходили учения, где военные аэродромы проверялись на устойчивость к массированным ударам, сообщают Telegram-каналы, ссылаясь на цитату источников Минобороны РФ в "Известиях".