Западные партнёры Киева требуют от него перечень целей на территории РФ с обоснованием целесообразности нанесения по ним ударов.
Эти требования говорят о прямой вовлечённости НАТО в боевые действия против армии России, пишет ТАСС.
На днях западные СМИ подтвердили, что Ил-76 был сбит "под давлением советников из Великобритании без согласования со штабом противовоздушной обороны в Киеве и дополнительной перепроверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью".
В нескольких регионах РФ на южном и западном направлениях проходили учения, где военные аэродромы проверялись на устойчивость к массированным ударам, сообщают Telegram-каналы, ссылаясь на цитату источников Минобороны РФ в "Известиях".
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.