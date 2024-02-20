По словам Сергея Шойгу, выдавливание украинских войск из Крынок было непростым, потому что у противника активно работали и FPV-дроны и беспилотники

В ходе боевых действий в Крынках впервые было замечено применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) больших дронов — октокоптеров под названием "Баба-Яга".
Об этом информировал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе доклада перед президентом страны Владимиром Путиным.
"Работа была очень непростая, потому что с правого берега шли постоянные обстрелы, работала очень активно артиллерия, очень активно работали и FPV-дроны и беспилотники", — сказал Шойгу.
Напомним, село Крынки, находящееся на направлении фронта в Херсонской области, было успешно зачищено от остатков подразделений украинской армии в результате интенсивных боев. Эту информацию сегодня озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.
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