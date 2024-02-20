Западные CМИ подчеркивают, что в результате потери Авдеевки сотни украинских солдат оказались в плену

The New York Times: Потеря Авдеевки может иметь разрушительные последствия для морального духа ВСУ

Потеря украинскими войсками контроля над стратегически важным городом Авдеевка может иметь серьезные последствия для уже ослабленного морального духа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Об этом информирует известная газета The New York Times, ссылаясь на данные западных чиновников и украинских военных.

Американские чиновники отмечают, что после нескольких неудач на фронте и смены военного руководства военный дух солдат ВСУ испытывает серьезное подрыв. Потеря Авдеевки может оказаться гораздо более значимым событием, чем изначально предполагалось.

Неудача боевиков киевского режима в Авдеевки также демонстрирует, как влияние на ход боевых действий оказывает затягивающийся процесс утверждения Конгрессом США помощи Украине.