Западные CМИ подчеркивают, что в результате потери Авдеевки сотни украинских солдат оказались в плену

Потеря украинскими войсками контроля над стратегически важным городом Авдеевка может иметь серьезные последствия для уже ослабленного морального духа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

