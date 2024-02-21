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ФСБ обвинила British Council в разведывательной деятельности в пользу Киева

ФСБ РФ: "Британский совет" ведёт разведку в Херсонской области для Киева

1:08
Силовые структуры » ФСБ

В ФСБ РФ обвинили правительственную организацию "Британский совет" (British Council) в проведении разведывательных мероприятий, в частности, в вербовке беженцев, сообщает РИА Новости.

ФСБ РФ: "Британский совет" ведёт разведку в Херсонской области для Киева
Фото: commons.wikimedia.org by Luis García (Zaqarbal) is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Spain

"Используя подконтрольные ей организации, British Council проводила разведку в интересах киевского режима", — говорится в сообщении ЦОС.

Официально через подконтрольные компании велась работа, направленная на развитие сотрудничества в сфере образования и культуры. На деле же это было прикрытием для спецслужб. Совет использовал украинских переселенцев, перебравшихся в Соединённое Королевство, чтобы получать от них военно-политические сведения. Украинцы продавали информацию, получая её через связи в Херсонщине.

В частности, British Council попыталась завербовать жителя Херсонской области Сергея Чебукина, который имел ультранационалистические взгляды. Но, по данным ведомства, тот своевременно осознал, что его используют в неблаговидных целях, и обратился к правоохранительным органам за поддержкой.

Деятельность British Council сейчас проверяют представители силовых структур РФ.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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