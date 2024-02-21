На кадрах после боев в Авдеевке в ДНР видны разрушенные жилые дома и многоэтажки

RT опубликовал кадры из Авдеевки после боев

RT продемонстрировал видеокадры, снятые с коптера, показывающие разрушенный город Авдеевка в Донецкой Народной Республике после боев.

Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

На записях видны дома, многоэтажные здания, поврежденная церковь и железнодорожная станция.

Напомним, что в ночь на 17 февраля стало известно об отступлении украинских вооруженных сил из Авдеевки на Донецком направлении.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, отметил, что такое решение было принято ради сохранения жизней военнослужащих.

Во второй половине 17 февраля российский министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевки.