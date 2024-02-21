Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Польскому фермеру может грозить тюремное заключение за флаг СССР
RT: сестра лётчика РФ Турсунова, погибшего из-за Кузьминова, назвала лёгкой смерть предателя
Когда сажать баклажаны в 2024 году
Как правильно выбрать личи
Власти Украины упростили получение брони от призыва для сотрудников оборонных предприятий
Зеленский пригрозил ответом на блокировку границы с Польшей
Сестра Matrang сообщила о госпитализации рэпера в рехаб
Кошачья ревность: что стоит знать владельцам питомцев
OneTwoTrip: россияне выбирают Петербург и Стамбул для проведения Дня защитника Отечества
На кадрах после боев в Авдеевке в ДНР видны разрушенные жилые дома и многоэтажки

RT опубликовал кадры из Авдеевки после боев

Силовые структуры » Военные новости

RT продемонстрировал видеокадры, снятые с коптера, показывающие разрушенный город Авдеевка в Донецкой Народной Республике после боев.

RT опубликовал кадры из Авдеевки после боев
Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

На записях видны дома, многоэтажные здания, поврежденная церковь и железнодорожная станция.

Напомним, что в ночь на 17 февраля стало известно об отступлении украинских вооруженных сил из Авдеевки на Донецком направлении.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, отметил, что такое решение было принято ради сохранения жизней военнослужащих.

Во второй половине 17 февраля российский министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевки.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
World Meteo: летом-2024 в РФ ожидается "жара тысячелетия" до +50 градусов

Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.

World Meteo: Эль-Ниньо принесёт летом в РФ "жару тысячелетия"
В Белгороде обнаружили частный дом с "украинским флагом" на крыше
"Флаг вывешен на всю крышу". В Белгороде пожаловались на частный дом с украинской символикой
Как укоренить розу из букета: пошаговая инструкция
Найдите место на клумбе для этого идеального цветка: он завоюет сердце своими красивыми соцветиями
Йемен расширил масштаб и арсенал ударов против Израиля, США и Британии Любовь Степушова В домике Виктора Васнецова в центре Москвы до сих пор пахнет русским духом Сергей Лебедев Падение Крынок сразу после сдачи Авдеевки добавит пессимизма Западу Дмитрий Плотников
Уж если Болгария торгуется с США и ЕС, то перспективы Украины совсем плохие
Чем удобрять картошку: рассказываем о трёх видах подкормки - урожай вас порадует
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд: "Нынешняя зима — особенно неоднородная"
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд: "Нынешняя зима — особенно неоднородная"
Последние материалы
Офисы QIWI банка в Москве и Петербурге закрылись после потери лицензии
Общение с кошками: ключевые моменты в понимании их поведения
В Совете федерации поддержали идею разрыва договора об урегулировании с Германией
Владельцы Qiwi-кошельков сообщают о блокировке сервиса после отзыва лицензии у Qiwi-банка
Прибывшего из Таиланда рэпера Матранга отправили в рехаб
Посадите в саду акроклинум
Уролог Малхасян рассказал, что нарушение метаболизма приводит к образованию камней в почках
Как начать приседать с отягощением
Трагически погиб блогер и патриот России Александр Морозов
Британские учёные обнаружили способность диких галок предавать своих "союзников"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников