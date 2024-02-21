RT продемонстрировал видеокадры, снятые с коптера, показывающие разрушенный город Авдеевка в Донецкой Народной Республике после боев.
На записях видны дома, многоэтажные здания, поврежденная церковь и железнодорожная станция.
Напомним, что в ночь на 17 февраля стало известно об отступлении украинских вооруженных сил из Авдеевки на Донецком направлении.
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, отметил, что такое решение было принято ради сохранения жизней военнослужащих.
Во второй половине 17 февраля российский министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевки.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.