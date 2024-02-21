Гость России готовился к присоединению к террористам в Сирии

Мужчина из Центральной Азии, задержанный сотрудниками омского УФСБ, был осужден во Втором Восточном окружном военном суде за попытку присоединения к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.
Он выразил готовность финансово и информационно помочь террористам, совершил переводы на их счета и изучал учебные материалы по террористической подготовке, включая изготовление взрывчатки и мины. Об этом сообщает gorod55.ru.
По приговору суда ему назначено 16 лет лишения свободы, первые четыре года из которых он проведет в тюрьме, а остальное время — в колонии строгого режима.
* — запрещенная в России террористическая организация.
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