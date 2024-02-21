Десятки российских солдат погибли из-за преступной халатности командования

Украинские ракеты Himars уничтожили российских солдат на построении

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Во время торжественного построения в посёлке Трудовское (ДНР, Волновахский район) по поводу приезда высокопоставленного генерала российские солдаты попали под прицельный удар из РСЗО Himars американского производства. Точных данных о числе погибших не имеется, но речь идёт о десятках убитых.

Построение проводилось в 7 км от линии боевого соприкосновения в открытом поле. Таким образом, имела место халатность командования, проигнорировавшего уставной запрет на собрание больших групп войск в непосредственной близости к передовой.

Подобные ошибки зачастую совершают и украинские военачальники. Так на прошлой неделе было уничтожено до 1500 боевиков ВСУ на полигоне в Селидово.