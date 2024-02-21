По информации военного корреспондента Евгения Поддубного, российские военные провели операцию по ликвидации бразильского наемника по имени Макс Панаво в городе Авдеевка в ДНР.
Панаво, который воевал на стороне украинских Вооруженных сил в составе "Интернационального легиона", был обнаружен и уничтожен спецназом.
Макс Панаво родом из штата Сан-Паулу, где работал полицейским. Перед тем как отправиться на Украину, по сведениям корреспондента, он совершил убийство своего брата.
Напомним, 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.
Общие потери ВС Украины в боях за населенный пункт составили более 1,5 тысячи солдат.
Госдума денонсировала соглашение между правительствами Советского Союза и Великобритании о рыболовстве, сообщается на сайте ДумаТВ.