Военкор Поддубный рассказал, что ВС РФ ликвидировали воевавшего на стороне ВСУ в составе "Интернационального легиона" бразильского наемника

Евгений Поддубный: Бразильский наемник ВСУ Макс Панаво ликвидирован в зоне СВО

По информации военного корреспондента Евгения Поддубного, российские военные провели операцию по ликвидации бразильского наемника по имени Макс Панаво в городе Авдеевка в ДНР.

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Панаво, который воевал на стороне украинских Вооруженных сил в составе "Интернационального легиона", был обнаружен и уничтожен спецназом.

Макс Панаво родом из штата Сан-Паулу, где работал полицейским. Перед тем как отправиться на Украину, по сведениям корреспондента, он совершил убийство своего брата.

Напомним, 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Общие потери ВС Украины в боях за населенный пункт составили более 1,5 тысячи солдат.