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Военкор Поддубный рассказал, что ВС РФ ликвидировали воевавшего на стороне ВСУ в составе "Интернационального легиона" бразильского наемника

Евгений Поддубный: Бразильский наемник ВСУ Макс Панаво ликвидирован в зоне СВО

Силовые структуры » Военные новости

По информации военного корреспондента Евгения Поддубного, российские военные провели операцию по ликвидации бразильского наемника по имени Макс Панаво в городе Авдеевка в ДНР.

Евгений Поддубный: Бразильский наемник ВСУ Макс Панаво ликвидирован в зоне СВО
Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Панаво, который воевал на стороне украинских Вооруженных сил в составе "Интернационального легиона", был обнаружен и уничтожен спецназом.

Макс Панаво родом из штата Сан-Паулу, где работал полицейским. Перед тем как отправиться на Украину, по сведениям корреспондента, он совершил убийство своего брата.

Напомним, 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Общие потери ВС Украины в боях за населенный пункт составили более 1,5 тысячи солдат.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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