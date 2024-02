Военкор Поддубный рассказал, что ВС РФ ликвидировали воевавшего на стороне ВСУ в составе "Интернационального легиона" бразильского наемника

По информации военного корреспондента Евгения Поддубного, российские военные провели операцию по ликвидации бразильского наемника по имени Макс Панаво в городе Авдеевка в ДНР.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic