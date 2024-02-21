По словам Килинкарова, взятие российскими войсками Авдеевки может привести к снижению уровня поддержки Зеленского

Бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров: Киев лишится поддержки Запада

Участник общественного движения "Другая Украина" и бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров высказал свои опасения относительно последствий потери Авдеевки для Владимира Зеленского.

Фото: inforesist.org

По мнению Килинкарова, потеря этого населенного пункта может отразиться на уровне поддержки, которую пользуется текущий президент Украины. При этом он предположил, что Киев также рискует лишиться поддержки со стороны Запада.

"Одномоментно они не бросят Украину, не в их интересах. Бросить Украину — значит дать шанс Зеленскому выйти из военного тупика, обвинив во всем Запад", — уточнил он.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки. Информация о полном освобождении города стала известна 17 февраля.

Сергей Шойгу доложил об успехах Вооруженных сил РФ на авдеевском направлении президенту России Владимиру Путину. Отмечается, что данные о продвижении российских войск в Авдеевке не публиковались до тех пор, пока военные не добились окончательного разгрома противника и не взяли город под свой контроль.