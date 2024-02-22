Американский тренировочный полигон в штате Калифорния сейчас напоминает не Ирак и Афганистан, а Украину

По информации, опубликованной в американской газете Washington Post, военный тренировочный полигон в Форт-Ирвине, штат Калифорния, теперь имеет позиции, схожие с украинскими.
Издание сообщает, что в прошлом этот объект использовался для имитации ситуаций, возникающих в Ираке и Афганистане. Однако в настоящее время траншеи на полигоне пересекают позиции в зигзагообразном порядке, что напоминает пространство боевых действий на Украине.
Таким образом, военные учения на полигоне стали более адаптированными к современным реалиям и вызовам, с которыми сталкиваются военнослужащие.
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