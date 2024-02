Американский тренировочный полигон в штате Калифорния сейчас напоминает не Ирак и Афганистан, а Украину

По информации, опубликованной в американской газете Washington Post, военный тренировочный полигон в Форт-Ирвине, штат Калифорния, теперь имеет позиции, схожие с украинскими.

