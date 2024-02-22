Российские военные атаковали украинские силы под селом Победа с применением авиабомб ФАБ-500, а также артиллерийских систем

Эксперт Меркурис: ВСУ у села Победа были разгромлены авиабомбами ФАБ-500

Британский эксперт Александр Меркурис заявил в своем блоге на YouTube, что украинская группировка под населенным пунктом Победа была разбита авиабомбами ФАБ-500.

Фото: wikimapia.org

По словам Меркуриса, российские военные нанесли удары по Вооруженным Силам Украины (ВСУ) авиабомбами ФАБ и разгромили их артиллерийским огнем.

Населенный пункт Победа был освобожден российскими войсками на Донецком направлении, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Российские военнослужащие смогли улучшить свое положение на передовой и нанести поражение украинским боевикам в районах населенных пунктов Новомихайловка и Красногоровка на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).