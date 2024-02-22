Британский эксперт Александр Меркурис заявил в своем блоге на YouTube, что украинская группировка под населенным пунктом Победа была разбита авиабомбами ФАБ-500.
По словам Меркуриса, российские военные нанесли удары по Вооруженным Силам Украины (ВСУ) авиабомбами ФАБ и разгромили их артиллерийским огнем.
Населенный пункт Победа был освобожден российскими войсками на Донецком направлении, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.
Российские военнослужащие смогли улучшить свое положение на передовой и нанести поражение украинским боевикам в районах населенных пунктов Новомихайловка и Красногоровка на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).
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