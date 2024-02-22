Вооруженные силы РФ подняли Знамя Победы над населенным пунктом Победа в Марьинском районе ДНР

Военкор Коц опубликовал кадры с высоты птичьего полета села Победа в ДНР

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в социальной сети Telegram кадры с высоты птичьего полета села Победа в Марьинском районе Донецкой Народной Республики, которое было взято под контроль ВС РФ.

Фото: "Выдвижение автомобильной колонны снабжения ВС РФ в Харьковской обл. 001" by неизвестен is licensed under CC BY 4.0.

По данным, полученным из Министерства обороны РФ, село было освобождено военнослужащими Южной группировки войск.

Бойцы 255-го полка подняли Знамя Победы над населенным пунктом, проведя успешную операцию по ликвидации противника, который находился в селе. На опубликованном видео видно красное знамя, развевающееся на крыше разрушенного дома.

В ходе операции по освобождению н.п. Победа российские военнослужащие улучшили свое положение на переднем крае, нанеся поражение украинским националистам в районах населенных пунктов Новомихайловка и Красногоровка в Донецкой Народной Республике.