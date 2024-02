Вооруженные силы РФ подняли Знамя Победы над населенным пунктом Победа в Марьинском районе ДНР

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в социальной сети Telegram кадры с высоты птичьего полета села Победа в Марьинском районе Донецкой Народной Республики, которое было взято под контроль ВС РФ.

Фото: "Выдвижение автомобильной колонны снабжения ВС РФ в Харьковской обл. 001" by неизвестен is licensed under CC BY 4.0.