Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в социальной сети Telegram кадры с высоты птичьего полета села Победа в Марьинском районе Донецкой Народной Республики, которое было взято под контроль ВС РФ.
По данным, полученным из Министерства обороны РФ, село было освобождено военнослужащими Южной группировки войск.
Бойцы 255-го полка подняли Знамя Победы над населенным пунктом, проведя успешную операцию по ликвидации противника, который находился в селе. На опубликованном видео видно красное знамя, развевающееся на крыше разрушенного дома.
В ходе операции по освобождению н.п. Победа российские военнослужащие улучшили свое положение на переднем крае, нанеся поражение украинским националистам в районах населенных пунктов Новомихайловка и Красногоровка в Донецкой Народной Республике.
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