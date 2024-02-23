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МО РФ: Вертолеты ВКС РФ уничтожили опорники и пункт управления БПЛА ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны России сообщило о поражении опорников ВСУ на краснолиманском направлении

Силовые структуры » Военные новости

Минобороны России сообщает, что вертолетная группа Воздушно-космических сил России поразила опорник и пункт управления БПЛА ВСУ под Красным Лиманом. Бортовые системы оповещения успешно отразили атаку "Стингеров".

Минобороны России сообщило о поражении опорников ВСУ на краснолиманском направлении
Фото: авиару.рф

На Краснолиманском направлении вертолеты в составе ударной группы авиакорпуса ВКС России атаковали живую силу и позиции противника неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Летчики работали на максимально близком расстоянии в условиях сложной метеообстановки.

"Сегодня была поставлена задача по уничтожению пункта управления БПЛА противника, полет проходил без особенностей, цели уничтожены, вертолет не подвел. При выходе из атаки бортовой комплекс обороны оповестил экипаж о пуске "Стингера". Бортовой комплекс обороны выполнил пуск тепловых ловушек и отвел ракету", — рассказал пилот вертолета Ка-52.

Ударные группы в составе разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевых вертолетов Ми-35М и многоцелевых вертолетов Ми-8 в зоне СВО выполняют задачи сопровождения колонн, уничтожения бронетехники, транспортировки личного состава и военных грузов, а также обеспечения авиационной поддержки ВС РФ.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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