Мэр Горловки Приходько рассказал, что при обстреле ВСУ Горловки ранены несколько мирных жителей

Мэр Горловки Приходько сообщил о пострадавших при обстреле города со стороны ВСУ

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Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в пятницу в своем Telegram-канале, что в результате ракетного обстрела Горловки пострадали мирные граждане, но не уточнил количество пострадавших.

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"В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны вооруженных формирований Украины ранения различной степени тяжести получили мирные граждане", — написал Приходько.

Ранее в 7.30 мск сообщалось, что украинские вооруженные силы выпустили 10 ракет из РСЗО по центру Горловки, в 50 километрах от Донецка, население которой до начала конфликта составляло свыше 250 тысяч человек.