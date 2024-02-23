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Мэр Горловки Приходько рассказал, что при обстреле ВСУ Горловки ранены несколько мирных жителей

Мэр Горловки Приходько сообщил о пострадавших при обстреле города со стороны ВСУ

0:41
Силовые структуры » Военные новости

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в пятницу в своем Telegram-канале, что в результате ракетного обстрела Горловки пострадали мирные граждане, но не уточнил количество пострадавших.

Мэр Горловки Приходько сообщил о пострадавших при обстреле города со стороны ВСУ
Фото: wikimedia by Илья Плеханов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны вооруженных формирований Украины ранения различной степени тяжести получили мирные граждане", — написал Приходько.

Ранее в 7.30 мск сообщалось, что украинские вооруженные силы выпустили 10 ракет из РСЗО по центру Горловки, в 50 километрах от Донецка, население которой до начала конфликта составляло свыше 250 тысяч человек.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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