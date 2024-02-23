Американский профессор предрек Украине потерю новых территорий

Миршаймер: РФ возьмет под контроль еще больше территорий перед переговорами

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Профессор университета в Чикаго Джон Миршаймер сделал заявление, что Российская Федерация сможет взять под свой контроль еще больше украинских земель, пишет Global Times.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Также он поделился мнением, что, скорее всего, активные боевые действия не будут длиться до 2025 года. ВС РФ будут занимать сейчас новые территории, а потом будет заключено перемирие.

Специалист отметил, что даже если стороны конфликта достигнут перемирия, то Запад будет все равно пытаться провоцировать Россию, а также стремиться пошатнуть обстановку в новых регионах.

Напоминаем, что российское правительство информировало, что на данный момент достижение перемирия невозможно из-за неготовности украинской стороны. Кроме того, ВС РФ важно выполнить все цели специальной военной операции.