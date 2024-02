За неделю на Купянском направлении ВСУ потеряли свыше 390 военнослужащих

По информации Министерства обороны России, военные подразделения Западной группировки за неделю провели активные операции на Купянском направлении, улучшив свои позиции и отразив 25 контратак противника

Фото: "Выдвижение автомобильной колонны снабжения ВС РФ в Харьковской обл. 001" by неизвестен is licensed under CC BY 4.0.