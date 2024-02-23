За неделю на Купянском направлении ВСУ потеряли свыше 390 военнослужащих

ВС РФ улучшили положение на Купянском направлении

По информации Министерства обороны России, военные подразделения Западной группировки за неделю провели активные операции на Купянском направлении, улучшив свои позиции и отразив 25 контратак противника

Фото: "Выдвижение автомобильной колонны снабжения ВС РФ в Харьковской обл. 001" by неизвестен is licensed under CC BY 4.0.

В результате выполненных действий противник потерял свыше 390 военнослужащих, четыре танка, 13 боевых бронированных машин, 21 автомобиль и 25 орудий полевой артиллерии.

Напомним, начало специальной военной операции 24 февраля 2022 года, начатой по просьбе руководства Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, стало значимым событием как для России, так и для всего мирового сообщества. Именно в этот день Президент России Владимир Путин отреагировал на обращение лидеров республик с просьбой оказать помощь в защите населения от действий киевского режима.