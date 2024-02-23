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За неделю на Купянском направлении ВСУ потеряли свыше 390 военнослужащих

ВС РФ улучшили положение на Купянском направлении

Силовые структуры » Военные новости

По информации Министерства обороны России, военные подразделения Западной группировки за неделю провели активные операции на Купянском направлении, улучшив свои позиции и отразив 25 контратак противника

ВС РФ улучшили положение на Купянском направлении
Фото: "Выдвижение автомобильной колонны снабжения ВС РФ в Харьковской обл. 001" by неизвестен is licensed under CC BY 4.0.

В результате выполненных действий противник потерял свыше 390 военнослужащих, четыре танка, 13 боевых бронированных машин, 21 автомобиль и 25 орудий полевой артиллерии.

Напомним, начало специальной военной операции 24 февраля 2022 года, начатой по просьбе руководства Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, стало значимым событием как для России, так и для всего мирового сообщества. Именно в этот день Президент России Владимир Путин отреагировал на обращение лидеров республик с просьбой оказать помощь в защите населения от действий киевского режима.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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