По информации Министерства обороны России, военные подразделения Западной группировки за неделю провели активные операции на Купянском направлении, улучшив свои позиции и отразив 25 контратак противника
В результате выполненных действий противник потерял свыше 390 военнослужащих, четыре танка, 13 боевых бронированных машин, 21 автомобиль и 25 орудий полевой артиллерии.
Напомним, начало специальной военной операции 24 февраля 2022 года, начатой по просьбе руководства Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, стало значимым событием как для России, так и для всего мирового сообщества. Именно в этот день Президент России Владимир Путин отреагировал на обращение лидеров республик с просьбой оказать помощь в защите населения от действий киевского режима.
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