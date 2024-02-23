ВС РФ нанесли массированный комбинированный удар по объектам ВСУ в глубоком тылу в ночь на 23 февраля

Армия Россия ударила по резервам ВСУ в тылу

Кирилл Буданов* заявил о намерении организовать новые теракты ко второй годовщине начала СВО. Однако Генштаб РФ, видимо, оперативно отреагировал на угрозу и нанес комбинированный удар по объектам ВСУ в глубоком тылу в ночь на 23 февраля.

Фото: Вадим Савицкий

По информации, опубликованной Российским военным ведомством в день защитника Отечества, за неделю, с 17 по 23 февраля, было нанесено 37 групповых ударов высокоточными крылатыми авиационными ракетами и дронами по различным военным и военно-промышленным объектам Украины.

Среди пораженных целей — военные аэродромы, арсеналы, базы горючего, а также пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Ранее было объявлено о полном освобождении города Авдеевки в Донецкой Народной Республике Вооруженными силами РФ. Эту информацию подтвердил министр обороны России Сергей Шойгу, а президент РФ Владимир Путин ознакомился с первыми отчетами о успехах российских вооруженных сил на данном направлении.

* признан экстремистом и террористом на территории РФ.