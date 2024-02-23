В результате боестолкновений в Авдеевке, Вооруженные Силы Украины не только бросили своих раненых солдат, но и значительное количество боевой техники — западные БМП, танки и вездеходы.
Часть этой захваченной техники уже доставлена в Донецк для осмотра, ремонта и изучения. Корреспондент газеты "Известия", Станислав Григорьев, стал свидетелем того, что боевики оставили в освобожденном городе.
"Американский бронетранспортер М113 — техника очень древняя, подобные машины видели еще времена Вьетнамской войны, но они вполне боеспособны", — говорит журналист.
Сбор трофеев специалистами военной группы "Центр" — это довольно опасный процесс, поскольку над Авдеевкой непрерывно кружатся вражеские беспилотные летательные аппараты.
Армии РФ удалось провести операцию по освобождению Авдеевки с минимальными потерями, сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.
"Генеральным штабом была спланирована эта работа, подготовка к ней шла — c осени прошлого года", — доложил Шойгу.
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