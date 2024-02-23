Во время бегства из Авдеевки ВСУ оставили на улицах и в окрестностях города несколько десятков танков и бронемашин

В Донецк доставили трофейную украинскую технику, захваченную в Авдеевке

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В результате боестолкновений в Авдеевке, Вооруженные Силы Украины не только бросили своих раненых солдат, но и значительное количество боевой техники — западные БМП, танки и вездеходы.

Фото: TG: Warrior СВО

Часть этой захваченной техники уже доставлена в Донецк для осмотра, ремонта и изучения. Корреспондент газеты "Известия", Станислав Григорьев, стал свидетелем того, что боевики оставили в освобожденном городе.

"Американский бронетранспортер М113 — техника очень древняя, подобные машины видели еще времена Вьетнамской войны, но они вполне боеспособны", — говорит журналист.

Сбор трофеев специалистами военной группы "Центр" — это довольно опасный процесс, поскольку над Авдеевкой непрерывно кружатся вражеские беспилотные летательные аппараты.

Армии РФ удалось провести операцию по освобождению Авдеевки с минимальными потерями, сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.